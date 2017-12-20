Vatandaşa verilen değer bu mu?

Yeni Bakış'ın haberine göre, Özgür Fidan, cam kemik rahatsızlığı olan bir vatandaş. Yaşamını daha kolay hale getirmek için kendine göre tasarlanan bir odaya ihtiyacı var. Annesiyle birlikte Dörtyol’da yaşayan Fidan, evlerinin yanında devlete ait olan arsanın kendisine verilmesi için müracaatta bulundu. Ancak 11 yıl geçmesine rağmen bu yer kendisine verilmedi. Kendine uygun banyosu tuvaleti olan bir oda yapılması için sponsor da bulunan Özgür Fidan için müracaatta bulunulan yer uzun uğraşlar sonucu veriliyor denilirken bu kez de seçim yasaklarına takıldı.

“Rahat yaşayacağı bir odaya ihtiyacı var”

Özgür Fidan’ın yaşadığı zorlukları anlatan yakınları şunları söyledi, “Özgür Fidan Dörtyol’da annesiyle yaşıyor. Tek başına ihtiyaçlarını daha rahat göreceği bir alana ihtiyacı var. 11 yıl önce evlerinin yanındaki arsanın devlet tarafından kendisine verilmesi için müracaatta bulunuldu. O gün bugündür gelmiş geçmiş tüm hükümetler hep oyaladılar. Son, veriliyor denildi derken bu kez de seçim yasaklarına girildi. Bu ülkede bu kadar çok hak etmeyenler de dahil arsa dağıtılırken ihtiyacı olan Özgür Fidan’a verilmemesi düşündürücüdür.”