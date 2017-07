Vatandaşın başı sokak köpekleriyle dertte

Lefkoşa'da başı boş gezen sokak köpekleri vatandaşı tedirgin ediyor. Green Flipper isimli kreşin bahçesine giren başıboş köpekler onlarca kümes hayvanını telef etti. Vatandaş önlem alınmasını istiyor..

Birkaç gündür moralimiz bozuk. Bilenler bilir, son 1 yıldır, Green Flipper Ecokids School bünyesinde hayata geçirdiğimiz Ecovillage’imizde, yapay gölümüz, kümes hayvanlarımız ve sebze bahçemizle, çocuklarımıza, doğa ile iç içe bir eğitim sunmanın heyecanı içerisinde koşuştururken, daha ne gibi yenilikler yapabiliriz diye düşünürken, dün sabah, okul bahçesine giren 5-6 adet köpek, tüm kümes tellerini parçalayıp içeri giriyor ve 50 baş muhtelif cinste tavuk, 3 adet ördek ve 2 adet tavşanımızı katlediyorlar. Bununla yetmezmiş gibi, serinlemek amacı ile sulanmış sebze bahçelerini kazıp bertaraf ediyorlar.

1 yıldır üzerinde çalıştığımız ecovillage projemiz, köpeklerin bu vahşi saldırısı sebebi ile ağır bir darbe almıştır. Olayı önce polise bildirip köpeklerin sahiplerinin tesbit edilmesini ve zararımızın karşılanması için şikayetci olduğumuzu bildirmiş olsak da, gün içerisinde köpeklerin sahipsiz olduğu ve sokak köpeği olduğu ortaya çıkıyor. Tabi bu durumda diğer taraftan da Lefkoşa Belediyesine şikayetimizi yapıyoruz. Zabıtalar okula geliyor ve incelemeler yapılıyor. Ancak köpekler ne yazık ki çoktan kaçmış durumdaydılar artık.

Olayın ardından, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Harmancı ve Sağlık Şubesi sorumlusu Sayın Levent Özverel ve ekibine göstermiş oldukları hassasiyet için buradan teşekkürlerimizi sunarız. Lefkoşa Belediyesi zabıtalarına da ayrıca özel teşekkürlerimizi iletmemiz gerekiyor. Köpeklerin yakalanması için gerekli önlemler alınacaktır buna inanıyoruz. Gerçi hayvanlarımız telef olup gitmiştir, bu konuda yapacak birşeyimiz yoktur, ancak velilerimizle birlikte, yine hep beraber, her çocuğun yumurtasını kendi eli ile kümesten toplayabileceği bir ortamı hep birlikte en kısa sürede yaratacağımıza inancımız tamdır.

Bu olay sebebi ile, Lefkoşa Belediyesi’nin, sokak hayvanları konusunda, mağdur vatandaş ile hayvan hakları savunucusu dernek ve bireyler arasında kaldığını da ne yazık ki gözlemlemiş durumdayız. Bizler de hayvanların haklarını savunan ve bu doğrultuda eğitim yapan bir okuluz ancak hayvan hakları sadece sokak köpekleri için mi geçerlidir diye de kendimize sormamız lazım. Bugün görüştüğümüz hayvan hakları derneğinden yetkili bir bayan, “kanatlı hayvanları boğmak ve onları öldürmek, köpeklerin doğasında var buna engel olamayız” gibilerinden bir savunma getirmiştir bizlere. Peki ölen ördeğin, tavşanın veya tavuğun yaşam hakkı nerde? Böyle bir savunma olamaz. Biz ormanda mı yaşıyoruz ki tabiat kanunları geçerli olsun? Hemen hemen her 3-4 aileden biri, hele de evi bahçeli ve müsait ise, mutlaka kümes hayvanı beslemektedir. Besleyip besleyip köpeklere mi yedireceğiz bu zavallı korumasız hayvancıkları? Bu nasıl bir mantık?

Hepimiz son zamanlarda, sokak köşelerinde, kedi ve köpekler için su kovası ve mama kaplarını sık sık görmeye başladık . Belki bu davranış oldukça uygar ve medeni bir davranış olabilir ama özellikle kontrolsüz çoğalan sokak köpeği popülasyonu her geçen gün toplumun başına bela olmaya başlamış durumda. İşte bugün yine gazetelere düşen bir haberde, Düzovada bir hayvancının ağılına giren başıboş köpeklerin, ağıldaki inekleri parçaladığını okuduk. O hayvancı kalkıp köpekleri av tüfeği ile vursa hapse girecek. Girmesi yetmezmiş gibi hayvan hakları savunucularından da dünya kadar hakaret işitecek.

Bu sokak köpekleri konusu resmen yukarı tükürsek bıyık, aşağı tükürsek sakal misali ortada öylece duruyor.

Görüştüğüm bir polis memuru, “eskiden her Pazar, nöbetlerimizde alırdık silahları ve arazide sokak köpeği avına çıkardık. Başıboş köpek gördükmü atardık aşşağıya, köpeğin varsa bağlaycan arkadaş..o zaman öyleydi...ancak şimdi yasa geçti, biz elimizi ayağımızı bu işten çektik, belediyeler yetkilidir artık” dedi. Sakın yanlış anlaşılmasın, polisin bu eski uygulaması yeniden yürülüğe gelsin gibi bir beklentimiz yok.Ancak olay öyle bir noktaya gelmiş ki , bu sokak köpekleri konusunda canı yanan vatandaş, sorumlu bulmakta sıkıntı yaşamaya başladı. Belediyelerin zaten memlekette durumları belli . Hepsi yapısal sorunları ve mali kaynak yetersizliği nedeni ile zar zor vatandaşa hizmet götürmekte. Bunlar yetmezmiş gibi bir de köpeklerin artan popülasyonunun yolaçtığı sorunlar ile ilgilenmeye başladı. Ancak olay o kadar hassas ki, köpeğe dokundun mu, hayvan hakları dernekleri basıyor yaygarayı..”İşimiz çok zor” diyor okula gelen zabıta arkadaş. Zor evet gerçekten zor ve bu zor durum karşısında bizim de hayvanlarımız telef oluyor ve elimiz kolumuz bağlı bakıyoruz. Tabiatın kanunu böyle deyip geçelim mi yani?

Bir orta yol bulunması lazım.Belediyelerin, sokak köpekleri için hayvan barınaklarını süratle hayata geçirmeleri kaçınılmazdır. Bu artan köpek popülasyonunu bir an önce durdurmamız şart. Barınakta toplanan başıboş köpekler, burada kısırlaştırılacak ve zamanla doğurganlıkları azalacak ,doğal olarak da popülasyon azalacaktır. Öğrendiğim kadarı ile Lefkoşa Bölgesi için belediyenin hayvan barınağı projesi var, ancak henüz tamamlanmamış durumda. Bu konuda Başkan Mehmet Harmancıya kolay gelsin diyoruz. Ancak bu konu okadar acildir ki, belediyelere, her fırsatta eleştiri getiren bu tip derneklerin de yardımcı olması ve çizmelerini giyip sahaya inimeleri şarttır. Klavye başında hayvan hakkı savunulmaz...İneceksin sahaya, belediyeye el uzatacaksın. Bu barınağın bir an önce hayata geçirilmesi için çaba sarfedeceksin.

Bizim de Green Flipper Ecokids School olarak hayvan barınağı yapımına bir katkımız olacaksa burdan belediyemize de seslenmek istiyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu,velilerimizle birlikte yapmaya hazırız.Yeter ki birdaha bu tip olaylar ile karşılaşmayalım.