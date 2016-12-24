Vatandaşın evini su bastı
24/12/2016
Girne’de aşırı yağışlar nedneiyle bir vatandaşın evini su bastı
Laptaya bağlı Alemdağ köyünde aşırı yağış nedeniyle dağdan gelen sel suları bir vatandaşın evini bastı. Evin içerisine giren sel suları vatandaşı bu soğukta mağdur etti.
Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaş bakın neler söyledi:
Belediyenin ilgisizliği yüzünden köyde sel oldu. Yoldan aşağıda kalan evimizi sel suları çamurlar ve taşlar basdı. Olaya müdahale belediye tarafından değil köyde kepçesi olan komşu tarafından yapıldı.
Komşumuz kepçeyle merdivenlerin önünü kapatmasaydı evin içi de çamur ve taşla dolacaktı. Belediye daha önce bu konuda uyarmamıza rağmen hiç bir önlem alınmadı ne yazık ki. Köye yeni gelen su hattı için depo yapıldı bizim dağdan gelen suyun önünü kesecek hiç bir önlem alınmadı ve sonucunda bu olay meydana geldi