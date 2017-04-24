Vatandaşlıklarla ilgili şok iddia

Star Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre, Emniyetten sonra iş dünyasında Türkiye’den gelip vatandaşlık almayı başaran FETÖ’ci işadamları olduğu öne sürülüyor. İnşaat işiyle uğraşan bu FETÖ’cülerden birinin kayınpederinin de Antalya imamı olduğu iddialar arasında.

KKTC’de emniyette başlayan FETÖ soruşturması iş dünyasına da uzuyor. Ülkede vatandaşlık verilenler arasında FETÖ’cü işadamlarının da olduğu öne sürülüyor. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, çoğunluğu inşaat işiyle uğraşan bu kişilerin Türkiye’dan kaçmak için KKTC’ye sığındığı ve burada vatandaşlık almayı başardığı iddia ediliyor.



İddialara göre son bir ay içindeki vatandaşlık furyasında bu hakkı elde edenlerden birinin de Antalyalı bir işadamı olduğu, kayınpederinin FETÖ’nün Antalya imamı olduğu öne sürüldü. 15 Temmuz sonrasında eşiyle birlikte KKTC’ye gelip yerleşen Antalyalı müteahitin kayınpederinin şu an FETÖ’den tutuklu olduğu öğrenildi. Söz

konusu işadamının eşinin de “FETÖ Ablası” olduğu ifade ediliyor



Aynı kaynaklar, KKTC’de istenilen düzeyde oy çıkmamasını da, FETÖ’cülerin faaliyetlerine Kıbrıs’ta devam etmesi ne ve son referandumda da hayır yönünde çalışmalarına bağlıyor.



Hükümetin emniyetten sonra Türkiye’den gelen talep doğrultusunda iş dünyasında da FETÖ’cüleri mercek altına aldığı, vatandaşlık verilen kişilerin de bu bağlamda yeniden incelendiği öğrenildi.

KAYNAK: STAR KIBRIS