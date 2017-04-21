Venezuela karıştı

Dünyanın en çok ham petrol rezervine sahip ülkesi olan Venezuela’da son yılların en büyük protesto gösterileri gerçekleşiyor. Muhalefet, özgürlükleri kısıtlamakla ve ekonomiyi yanlış yönetmekle suçladığı, sosyalist Devlet Başkanı Maduro’nun istifasını istiyor. Önceki günkü olaylarda iki kişi yaşamını yitirdi. Maduro ise ABD’yi suçluyor.
GÜNEY Amerika ülkesi Venezuela’da aslında muhalefetin protestoları yeni değil. Hugo Chavez döneminden beri devam eden eylemler, onun 2013’te ölmesi, yerine aynı partiden Nicolas Maduro’nun seçilmesiyle hız kazanmıştı. Chavez, Venezuela’da yoksulluğu azaltmış, işsizliği düşürmüş, eğitim ve sağlıkta önemli reformlar gerçekleştirmişti. Maduro, seçmen kitlesini Chavez kadar etkilemeyi başaramadı. Aralık 2015’te yapılan seçimlerde, muhalifler mecliste çoğunluğu elde etmeyi başardı.
Asıl kriz ise üç yıldır petrol fiyatlarında görülen düşüşle yaşandı. Venezuela’nın, ihracat gelirlerinin yüzde 95’i petrolden geliyor. Küresel ölçekte petrolde yaşanan düşüş, ülkedeki ekonomik krizi derinleştirdi. Geçen yıl yüzde 18 küçülen ekonomide bu yıl ve gelecek yıl da resesyon bekleniyor. IMF, geçen hafta Venezuela’da işsizliğin bu yıl yüzde 25’i geçebileceğini, enflasyonun ise yüzde 700 olacağını açıkladı. Halk, saatler süren elektrik kesintileri, ilaç ve temel gıda ürünlerinin eksikliği nedeniyle zorluk çekiyor. İlaç sıkıntısı o kadar büyüdü ki, Maduro, Birleşmiş Milletler’den ilaç yardımı istedi.
MUHALİF LİDERE YASAK
Önceki gün ülke çapında birçok şehirde düzenlenen, binlerce muhalifin katıldığı “Gösterilerin anası” olarak adlandırılan protestoları ise 29 Mart’ta Yüksek Mahkeme’nin aldığı karar tetikledi. Yüksek Mahkeme, muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis’in, bazı mahkeme kararlarına uymadığını öne sürerek yetkilerinin Yüksek Mahkeme veya mahkemenin belirleyeceği bir organ tarafından üstlenileceğini açıkladı. Muhalefet, kararın kuvvetler ayrılığına zarar verdiğini ve ülkeyi Maduro’nun tek adam yönetimine yaklaştırdığını öne sürdü. Maduro devreye girdi, üç gün sonra bu karar tepkiler üzerine geri alındı. Ancak bu kez 7 Nisan’da muhalif lider Henrique Capriles’in 15 yıl siyasetten men edilmesi hükümet karşıtlarını ayaklandırdı. Başkent Caracas’ta arkadaşlarıyla futbol maçından evine yürürken iki gösterinin arasında kalan 17 yaşındaki bir gençle Tachira eyaletinde 23 yaşındaki bir kişi vurularak öldü. Son günlerdeki eylemlerde can kaybı 7’ye çıkarken muhalefet hükümeti, hükümet ise göstericileri suçluyor.
GENERAL MOTORS TESİSİ KAMULAŞTIRILDI
General Motors’un Venezuela kolu General Motors Venezolana’ya ait bir tesis önceki gün kamulaştırıldı. 2700 işçiyi istihdam eden General Motors ise ülkedeki çalışmalarını durdurduğunu açıkladı. Venezuela yönetiminin geçmişte ülkede ekonomik sabotaj gerçekleştirmekle suçladığı ABD şirketlerine ait fabrikalara el koyduğu biliniyor. Devlet Başkanı Maduro da destekçilerine yönelik yaptığı konuşmada, “ABD hükümeti, Venezuela’da darbe süreci için yeşil ışık yaktı” iddiasında bulundu.