Vergi borçları ortaya çıkınca tutuklandı

Girne’de 2014 yılında ev satın alan C.J.B.’den tapu harçlarını ödeyeceği ve S.K.’ya komisyon vereceği gerekçesiyle 10 bin Sterlin aldığı iddia edilen İ.G., ev sahibinin şikayeti üzerine tutuklandı.

Havadis/ Devrim DEMİR

İ.G., tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol’u tanık olarak dinletti.

Soruşturma devam ediyor

Zanlı İ.G.’nin “Sahtekârlıkla Para Temini” suçlamasından methaldar olduğunu belirten Kol, C.J.B.’nin işinin halledildiğini düşünmesi üzerine bugüne kadar şikâyetçi olmadığını fakat tapu dairesinde vergi borçlarının ortaya çıkması ve S.K. isimli şahısla görüşmesi üzerine zanlıdan şikâyetçi olduğunu vurguladı.

Zanlı aleyhine benzer şikâyetler olduğunu belirten Yağız Kol, zanlının suç ortağı olabileceği şüphesi bulunduğunu belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk emri verdi.