Verstappen kazandı, Hamilton arayı açtı
02/10/2017
Formula 1'de sezonun 15. ayağı Malezya Grand Prix'sini Red Bull-TAG Heuer takımından Hollandalı Verstappen kazandı. Verstappen, sezonun ilk, kariyerinin ikinci birinciliğine ulaştı. Yarışta ikinci sırayı alan sürücüler klasmanı lideri Hamilton elde ederken Red Bull-TAG Heuer'in Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo üçüncü sırayı aldı. Genel klasmanda zirvede yer alan Hamilton yarışı dördüncü bitiren Ferrari pilotu Vettel ile arasındaki farkı 34 puana çıkardı. Formula 1'de sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'si, 8 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Pilotlar klasmanı ilk 3
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 281 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya) - 247
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 222
Takımlar klasmanı ilk 3
1. Mercedes - 503 puan
2. Ferrari - 385
3. Red Bull - 270