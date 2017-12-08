Veysi Çelik adadan gönderildi!

Adam yaralama dahil ülkede bir çok suça karışan Veysi Çelik bugün, deniz yolu ile adadan ihraç edildi.

KKTC’de ismi” kundaklama”, “ağır yaralama”, “şiddet tehdidi”, “meskûn mahalde ateş açma” gibi birçok suça karışan, 2007 yılında cezasını çekip KKTC’den ihraç edilen ancak, 2016 yılında Bakanlar Kurulu’yla ihracı kaldırılıp yeniden adaya dönen Veysi Çelik yeniden Bakanlar Kurulu kararıyla ihraç edildi.

Çelik en son 20 Ekim'de bir banka müdürünü ve bir polis memurunu tehdit edip, Girne Adli Şube’deki bilgisayarlara kafa atmakla suçlanıp tutuklanmıştı