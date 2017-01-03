Victoria meleklerinin dans şovu büyüledi



Victoria's Secret meleklerinin gelenekselleşen lip sync videolarına yenileri eklendi. Mankenler, Bruno Mars'ın hit parçası 24 Magic ve popun kraliçesi Lady Gaga'nın Million Reasons şarkılarında bol bol eğlendi...

Her Victoria’s Secret Fashion Show’dan sonra yayınlanan lip sync kliplerine bu yıl yenileri eklendi. Şovda performans sergileyen sanatçıların bu yılın hiti olan parçalarına playback yapan melekler, hem doyasıya eğlendi hem dans etti hem de duygusal anlar yaşadı.

Bruno Mars'ın büyük yankı getiren parçası ‘'24 Magic'' ile doyasıya eğlenen melekler Lady Gaga'nın yepyeni bir sound ile sunduğu Million Reasons şarkısıyla defilenin backstageinde duygusal anlar yaşadı.



