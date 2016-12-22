Viraja hızlı girdi balaları yola döktü

Lefkoşa’da viraja hızlı giren tırdaki balalar anayola düştü



Melin DOBRAN-Diyalog

Başkent Lefkoşa’da yüklü tırdan yola dökülen balalar, vatandaşın tepkisine neden oldu. Fuar kavşağında dün saat 13.00 civarında seyreden bala yüklü tırdan iki tane bala kavşak virajına düştü. Ayrıca tırdaki balaların sadece önden ve arkadan bağlandığı, orta kısımdan bağlanmadığı görüldü. Bu durumu gören bazı vatandaşlar, öğle trafiğinde bu duruma rağmen kaza olmamasına şükretti.

“Kontrol şart”

Bu durumun kazaya sebebiyet verdiğini ifade eden sürücüler, denetimlerin ve önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi. Söz konusu yoldan geçen sürücüler, “Yüklü bir tır, öğle trafiğinde özellikle fuar yolunda virajı dönerken balaları yolun içine döküyor. Bu araçların trafiğe çıkmadan önce ilk olarak bu yükün iyice sabitlenmesi gerekiyor. Ardından da yetkililerin kontrol etmesi lazım” dedi.



