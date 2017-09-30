Vitamin şişesine kokain sakladı

İhbar üzerine Çatalköy’de Naim Kerim’in evine operasyon düzenleyen polis 8 gram kokain ele geçirdi. Polis, kokainle ilgili Mehmet Hakkı Aktuğu da tutukladı

Havadis/Devrim DEMİR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri Çatalköy’de önceki gün Naim Kerim’in evine operasyon düzenledi. Ekipler, evde gerçekleşen aramada salonda bulunan vitamin şişesi içinde 8 gram kokain ele geçirdi.

Kerim’den yapılan sorgulamada kokain türü uyuşturucu maddeyi 27 Eylül tarihinde Mehmet Hakkı Aktuğ’dan 4 bin 500 TL’ye 10 gram olarak aldığını itiraf etti.

Polis ekipleri, aynı gün Aktuğu’da Lefkoşa’da tespit ederek gözaltına aldı.

Aktuğ, polise verdiği ifadede uyuşturucu maddeyi, Kerim ile görüştükten sonra Güney Kıbrıs’a geçerek bin 100 Euro karşılığında alıp KKTC’ye ithal ettiğini itiraf etti.

Zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğuna vurgu yaparak 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Uyuşturucu yine Güney’den

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Sevinç mahkemede verdiği ifadede, zanlılar Naim Kerim ve Mehmet Hakkı Aktuğ’un önceki gün gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mehmet Sevinç, Çatalköy’de Naim Kerim’in evinde ele geçirilen 8 gram kokain soruşturması neticesinde zanlı Mehmet Hakkı Aktuğ’unda tutuklandığını ve uyuşturucu maddenin Güney Kıbrıs’tan ithal edildiğini söyledi.

Birlikte anlaşıp getirdiler

Sevinç, zanlı Naim Kerim’in itirafı sonucu Aktuğ’unda yakalandığını belirtti.

Aktuğ’un polis everdiği ifadesinde konu maddeyi Kerim ile anlaşarak Güney Kıbrıs’tan bin 100 Euro karşılığında Aktuğ’un aldığını kaydeden Sevinç, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Alınması gereken ifadelerin ve soruşturulması gereken şahısların olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.