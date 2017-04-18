Voleybol Kadınlar Ligi'nde Şampiyon Çamlık Spor

Voleybol Kadınlar Ligi final serisi son maçındaki Yakın Doğu Üniversitesi 'mi 3-1 yenen Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Mağusa Arena'da oynanan ve 2 saat süren final maçına iyi başlayan Çamlık ilk seti 25-16 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Yakın Doğu rakibine 25-23 üstünlük sağlayarak durumu 1-1 yaptı.

Çamlıkspor nefes kesen üçüncü seti 25-21 ve dördüncü seti de 25-22 alarak maçı 3-1 seriyi de 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

HAVADİS- TONGUÇ KOTAK