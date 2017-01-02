Voleybolda klasman mücadelesi devam ediyor

Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 7 karşılaşma ile devam edilecek. Klasman müsabakalarının tamamlanmasına 2 hafta kala büyük erkelerde GMBÇS, büyük bayanlarda YDÜ yıldız kızlarda DAÜ veyıldız erkeklerde DAÜ takımları zirvedeki yerlerini korudular.

Büyükler ligine bugün oynanacak olan 4 karşılaşma ile devam edilecek. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gecenin karşılaşmasında YDÜ ile GMBÇS bayanları karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilegilendien bu karşılaşmanın hayli çetin ve heyecanlı geçmesi bekleniyor. Bayanlarda gecenin diğer bir karşılaşması Mağusa’da DAÜ ile Vakıflar arasında oynanacak. Erkeklerde ise lig lideri GMBÇS sahasında DAÜ’yüağırlayacak. Gecenin diğer bir karşılaşması Lefkoşa’da Vakıflar ile Yeni Erenköy Belediyesi arasında oynanacak.

Haftanın Programı

2 Ocak 2017 Pzt DAÜ SK-VAKIFLAR SK 18.30 B.BAYAN LMPS

2 Ocak 2017 Pzt YDÜ SK- GMBÇS 18.30 B.BAYAN ASS

2 Ocak 2017 Pzt VAKIFLAR SK- YEBVK 20.00 B.ERKEK ASS

2 Ocak 2017 Pzt DAÜ SK-GMBÇS 20.00 B.ERKEK ARENA

5 Ocak 2017 Per. VAKIFLAR SK -YDÜ SK 18.30 YILDIZ KIZ ASS

6 Ocak 2017 Cuma YEBVK-GMBÇS 18.00 YILDIZ KIZ ESS

6 Ocak 2017 Cuma YEBVK-GMBÇS 19.30 YILDIZ ERKEK ESS

9 Ocak 2017 Pzt GMBÇS-VAKIFLAR SK 18.30 B.BAYAN ARENA

9 Ocak 2017 Pzt YDÜ SK-YEBVK 18.30 B.BAYAN ASS

9 Ocak 2017 Pzt VAKIFLAR SK –DAÜ SK 20.00 B.BAYAN LMPS

9 Ocak 2017 Pzt YEBVK-GMBÇS 20.00 B.ERKEK ARENA