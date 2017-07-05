Volvo geleneksel içten yanmalı motorlardan vazgeçiyor

Otomotiv devi Volvo, 2019'dan itibaren çıkacak tüm yeni modellerinin ya tamamen elektrik motorlu ya da hibrit modellerden oluşacağını açıkladı.

Özellikle sürücü güvenliğine gösterdiği özenle tanınan Volvo, içten yanmalı motorlu araç üretiminde sona gelindiğinin işaretini veren ilk geleneksel otomobil üreticisi oldu.

Şirket 2019-2021 arasında beş tamamen elektrik motorlu ve bir dizi hibrit model çıkartmayı planlıyor.

Ancak daha önceki içten yanmalı motorlu modelllerin üretimine de devam edileceği bildirildi.

Volvo'nun Çinli sahibi Geely, 10 yılı aşkın süredir sessizce elektrik motorlu araç gelişimi üzerinde çalışıyor.

Volvo'nun otomobil üretimi bölümünün Genel Müdürü Hakan Samuelsson "Bu duyuru sadece içten yanmalı motorlarla çalışan araçların sonu anlamına geliyor. İnsanlar giderek artan oranda elektrikli araç talep ediyor ve müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz" dedi.

'Halkla ilişkiler gösterisi'

IHS Otomotiv'in uzmanlarından Tim Urquhart ise Volvo'nın duyurusunu bir "halka ilişkiler gösterisi" olarak tanımladı.

Urquhart "2019'dan önce piyasaya çıkartılan modellerde yine geleneksel içten yanmalı motorlar olacak. Duyuru önemli ve etkileyici olsa da etkisi küçük olacak. Vaat ettikleri hibrit araçlar sadece motoru çalıştırma ve durdurma anlamında hibrit de olabilir" dedi.

Söz konusu hibrit sistemde elektrikle dolu piller, araç bir kavşakta ya da trafik ışıklarında durduğunda motoru durduruyor ve daha sonra yeniden çalıştırıyor.

Urquhart "Büyük olasılıkla Volvo bundan daha gelişmiş bir şey yapacak. Ama bunu henüz bilmiyoruz" diye de ekledi.