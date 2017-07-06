Vücudunuzdaki benlerin rengine dikkat!

Kahverengi, siyah, mavi veya cilt renginde… Hemen herkesin vücudunda irili ufaklı benler mutlaka oluyor. Doğuştan var olan veya sonradan gelişen benlerin çoğu zararsız olsalar da bazıları kansere dönüşebiliyor. Bu tehlikenin adı, dünyada görülme sıklığı hızla artan malign melanom! Vücutta hızla yayılarak ölümcül bir tabloya yol açabilen bu cilt kanseri erken teşhis edildiğinde ise tedavi edilebiliyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Estetik – Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. E. Çiğdem Karadağ, bu nedenle benlerin ayda bir düzenli olarak kontrol edilmesinin ve en ufak bir şüphede hekime başvurulmasının yaşamsal öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor!

Deriye rengini veren melanosit adlı hücrelerden kaynaklanan bir cilt tümörü olan malign melanom, bir başka deyişle ben kanseri, görülme sıklığı en hızlı artan kanser türlerinden biri ve cilt kanserlerine bağlı ölümlerin en önde gelen nedeni. Son yapılan çalışmalar bu kanserin son yıllarda 2 kat arttığını ortaya koyuyor. Bu artışta güneş ışınlarına daha fazla maruz kalma, çocukluk çağında oluşan güneş yanıkları ile ozon tabakasında meydana gelen hasar başlıca sebepleri oluşturuyor. Malign melanom cilt kanserleri arasında sadece yüzde 5 oranında görülse de, bu kanser türlerine bağlı ölümlerin yüzde 75 gibi oldukça yüksek bir rakamından sorumlu tutuluyor. Bunun nedeni ise agresif seyrederek hızla büyüme ve vücutta yayılma eğilimi göstermesi. Dolayısıyla tanısı geç dönemde konulduğunda uzak organlara yayılma riski diğer cilt kanserlerine oranla daha yüksek oluyor ve tedavi şansı oldukça düşüyor. Estetik – Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. E. Çiğdem Karadağ, bunun aksine erken evrede yakalandığında tedavi şansının yüzde 85-99 gibi yüksek bir oranda seyrettiğini belirterek, “ Malign melanomun ilk belirtisi bende gelişen bir değişiklik veya yeni çıkan bir ben olabiliyor. Dolayısıyla benlerde oluşan değişikliklerin göz ardı edilmemesi çok önemli” diyor.

Bu belirtiler melanoma habercisi olabilir

Dr. E. Çiğdem Karadağ, yeni oluşan bir ben ya da ciltte renk değişiklikleri (siyah ya da kahverengi) varsa ya da mevcut bende aşağıda yer alan değişiklerden biri bile oluştuysa zaman kaybetmeden hekime görünmeyi ihmal etmemeniz gerektiği uyarısında bulunuyor.

· Gittikçe büyüyorsa,

· Şekli değişiyorsa, (düzensiz sınırlarının olması)

· Rengi değişiyorsa, (siyah ya da kahverengi)

· Kaşıntılı ya da kanamalı ise,

· Üzeri kabuk bağlıyorsa ya da iltihap görüntüsü varsa,

· Özellikle 3 ya da daha fazla tona sahip ise melanoma belirtisi olabiliyor.

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Güneş yanıkları en önemli risk faktörü

Vücudumuzdaki bir benin kansere dönüşmesi için travmaya maruz kalması gerekiyor. Günümüzde bu travmaların oluşmasında başrolü ise güneş ışınları oynuyor. Bu yüzden yaz aylarında benlerin kansere dönüşme riski artıyor. Özellikle çocukluk döneminde oluşan güneş yanıkları malign melanoma açısından önemli bir risk faktörünü oluşturuyor. Bir başka önemli etken de güneş ışınlarına aniden ve yüksek dozda maruz kalmak Dr. E. Çiğdem Karadağ bu nedenle özellikle yaz mevsiminde güneşin çok dik geldiği 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneş temasından kaçınmanızın son derece önemli olduğu uyarısında bulunuyor.

Başlıca tedavisi cerrahi yöntem

Melanoma, erkeklerde omuz ve kalçalarda veya baş ve boyunda gelişirken, kadınlarda kol ve bacaklarda daha sık ortaya çıkıyor. Bu kanser türünün başlıca tedavisini ise cerrahi yöntem oluşturuyor. Estetik – Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. E. Çiğdem Karadağ operasyonla tümör ve çevresindeki normal dokunun tıbbi kriterlerce belirlenen sınırlara uygun olarak çıkarıldığını belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: “ Yine aynı seansta, lenf bezi yayılımının tespiti için modern bir yöntem olan ‘Sentinel lenf bezi örneklemesi’ nükleer tıp yardımıyla birlikte yapılıyor. Sentinel (bekçi,nöbetçi) lenf nodu, deri bölgesindeki olaydan etkilenen ilk lenf nodudur. Sentinal lenf nodunda tümör tespit edilirse o bölgede yer alan lenf bezlerinin tümü temizleniyor. Ameliyattan sonra bu hastalara kemoterapi tedavisi yapılıyor.”