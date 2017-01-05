Vücudunuzun sağlığı için bunları yapın!

Düzenli egzersiz yapmak kilo kontrolünden parlak bir cilde, iyi bir duruştan ağrılarda azalmaya, stresi azaltmaktan uyku kalitesini artırmaya kadar pek çok faydası bulunuyor.

Daha sağlıklı olmak için egzersiz yapmanın ve besin değeri yüksek gıdalar tüketmenin önemini artık herkes biliyor. Genellikle dış görünüşümüz bizi daha kolay motive eder, ancak özellikle yaşımız ilerledikçe, dış görünüşümüz değişime uğrar. Gençken kolaylıkla elde ettiğimiz sonuçlara ulaşmak için iki katı çalışmamız ve iki katı disiplinli olmamız gerekir.

Vücudumuz değişse de sağlıklı olma arzumuzun asla değişmemesi gerektiğini belirten Fitness Eğitim Direktörü Samantha Clayton, düzenli egzersize başlamak için motivasyon sağlayacak 10 nedeni anlattı.

1- Parlak bir cilt

Egzersiz yaptığınızda, vücudunuzdaki kan akışını artırırsınız. Egzersiz sonrası cildinizde oluşan parlaklık gün boyu sürmeyebilir ancak her bir egzersizden sonra daha parlak bir görünüme kavuşabilirsiniz.

2- İyi bir duruş

Düzenli olarak egzersiz yaptığınızda, duruşunuz hakkında daha bilinçli olabilirsiniz. Vücudunuz ile ilgili güven kazandığınızda ve hareket farkındalığı geliştirdiğinizde, vücudunuz için neyin doğru olduğu konusunda daha bilinçli hareket edeceksiniz ve kamburluk geçmişte kalacak. Daha da önemlisi, iyi bir duruş daha uzun görünmenizi sağlayacak.

3- Ağrılarda azalma

Gün boyu oturmanız nedeni ile eklemleriniz sertleşmişse, daha sık hareket etmek bu sertliğin azalmasına yardımcı olacaktır. Hareketsiz eklemler sertleşir. Düzenli hareket ettiğinizde, hareket kabiliyetiniz gelişir ve günlük hayatta daha kolay hareket edebilirsiniz.

4- Vücut kompozisyonunda iyileşme

Egzersizi hayatınızın bir parçası haline getirdiğinizde, vücudunuzdaki yağlardan kurtulurken yağsız kas kütlenizi de arttırabilirsiniz. Dış görünümünüz açısından mükemmel bir gelişme olan bu durum, aynı zamanda vücudunuzun kalori yakma konusunda daha verimli hale gelmesine de yardımcı olacaktır.

5- Mutluluk

Fiziksel egzersiz, günlük hayatınızda daha mutlu hissetmenizi sağlayabilir. Aktif olduğunuzda vücudunuz daha fazla endorfin salgılar ve endorfin, vücudun doğal mutluluk hormonudur. Ayrıca vücudunuza daha iyi baktığınız için de mutlu olabilirsiniz. Bu başarı hissi genellikle kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.

6- Kilo kontrolü

Egzersiz aşırı kilo almanızı engelleyerek kilo kaybını muhafaza etmenize yardımcı olur. Fiziksel aktivite kalori yakmanızı sağlar. Aktivite ne kadar yoğunsa, o kadar çok kalori kaybedersiniz.

7- Daha fazla enerji

Düzenli fiziksel aktivite, kas gücünüzü ve dayanıklılığınızı artırabilir. Egzersiz yaptığınızda, kardiyovasküler sisteminizin daha iyi çalışmasına yardımcı olmak için vücudunuzun dokularınıza oksijen ve besin maddesi aktarması gerekir. Kalbiniz ve akciğerleriniz daha verimli çalıştığında, günlük işlerinizle ilgilenmek için daha fazla enerjiniz olur.

8- Daha az stres

Egzersiz günlük stresten geçici olarak uzaklaşmanıza yardımcı olur. Yoğun gündelik yaşamın dışına çıkarak kendinize odaklanmak stres hissinin azalmasına yardımcı olur. Pek çok insanın stresle başa çıkmak için sağlıksız gıdalar tükettiği düşünüldüğünde, stres seviyesinde azalmanın kilo kaybını destekleyebileceğini söyleyebiliriz.

9- Yeni insanlarla tanışmak

Spora başlamak, yeni arkadaşlar edinmenize yardımcı olabilir ya da eski arkadaşlarla yeniden bağ kurmak için daha sağlıklı bir fırsat sunabilir. Bizler genellikle sosyalleşmek için yemeğe çıkarız ancak spor yapmak bel çevresi için kesinlikle daha iyi bir seçenektir!

10- Uyku kalitesi

Egzersiz, vücudunuzun ısısını arttırır. Tekrar normale dönerken, rahatlamanızı ve uykuya hazır olmanızı sağlayacaktır. Aktivite stres seviyenizi de düşüreceği için gece uykuya dalmak kolaylaşacaktır.