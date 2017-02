Waitomo mağaraları ve ateş böcekleri | Halil Paşa yazdı

Hobbit köyünden yola çıktığımızda saat 17.00’yi geçmişti. Waitomo’ya varıncaya kadar 2 saatten çok zaman geçmiş, güneş epeyce aşağılara inmişti. Waitoma kasaba ile köy arasında küçük bir yer. Ancak onlarca motelleri ve bu motelleri dolduran turistler sayesinde, yılın büyük bir bölümünde kalabalık sayılabilecek bir nüfusa sahip...

Turistleri buraya çeken elbette bölgenin dünyaca ünlü mağaraları.



Mağaraların ününü, hem içinden bir nehir gibi hızla akıp giden coşkun sularına, hem mağara içindeki göllerine borçlu. Mağaraların içerisinde bir yandan rafting yapılırken, diğer yandan durgun sularında sandallarla gezilebiliyor.



Ama bunlardan da önemlisi, Waitomo’daki mağaraların ünü, dünyada ateş böceklerinin (yıldız kurdu da deniyor-hp) mağaraların tavanlarında, tıpkı gökyüzündeki samanyolu gibi muhteşem maviliklerde bir görsel şöleni yaratmasından geliyor. Böylece insanların başka yerlerde göremeyecekleri bu tuhaf güzelliği görmeye teşvik ediyor.

Kasabaya girişte, önünde mağaralarla ilgi bilgiler bulunan turizm bürosunda mola verdik. Önce bilgi aldık, sonra da üç mağaradan ikisine girmek üzere bilet satın aldık.



Glowworm Cave ve Ruakiri mağaraları bir gün sonrası rotamızdı.

Motel o kadar doluydu ki, sanırım motel sahibi bize kendi özel yatak odasını vermişti.

Moteli çekip çeviren, odaları gösteren, gelen turistlerle ilgilenen, bilgi veren otelin sahibi olduğunu sandığım yaşlı kadındı.

Bize geldiğimiz gece Ruakiri Mağarasının çevresinde kısa bir yürüyüş yaparsak, hem ateş böceklerini görebileceğimizi, hem de gökyüzündeki yıldızların Kuzey yarım küreden daha berrak görebileceğimizi söyledi. Önerisine uyup bavulları odaya atar atmaz, gece karanlığında kasabanın hemen çıkışındaki bu mağaranın önünde park ettik arabamızı.

Etraf zifiri karanlıktı. Yönümüzü bulmak bir yana önümüzü görecek durumda değildik. Hava da hafif bulutlu olduğu için, gökyüzündeki yıldızlar bizim memleketin yıldızlarından çok da farklı gözükmüyorlardı. Bir patikadan bilinçsizce ilerlemeye başladık ki; İngilizceyi akıcı ama aksanlı konuşan (ilk Çinli olduklarını düşünmüştüm-hp) üç kadın da peşimizden geldiler.

Üç kadın California’dan kalkan uçakla Pasifik Okyanusu üzerinden uçarak gelmişler, bizim gibi araba kiralayıp Yeni Zelanda’yı turlamaktaydılar.

Hazırlıklı gelmişlerdi. Cep telefonları iyi ışık veriyordu ve üç adet ek pilleri vardı. Zaten olmasaydı yalnızca yıldızlara bakıp ateş böceği aramaktan vazgeçip erkenden geri dönecektik.

O gece düşe kalka ateş böceği arayıp durduk.

Karanlık patikalarda kısa değil ama uzun yürüyüşlerden sonra, aşağıda göremediğimiz ama suları da gürültüler çıkararak akan derenin üst başındaki çalılıklar ile mağaranın duvarları arasında siper almış ateş böceklerine rastladık.

Karanlıkta masmavi parlıyorlardı.

O gece, karanlıkta yüzlerini göremeden sohbetler şakalar yaparak üç Meksikalı kadınla dostluk kurduk. Sanırım yaşamda karşılıklı konuşarak yüzlerini görmeden arkadaş olmak gibi tuhaf bir durum hem onlar, hem de bizim için ilginç bir olaydı ve ertesi günü sabah kahvaltıda nihayet birbirimizin yüzlerini görüp tanıştık.

Ertesi sabah kahvaltıda ancak birbirimizin yüzlerini gördük.

Bir gece önce çektiğim fotoğrafı göndermem için e-postalarını yazıp verdiler.



Waitomo’ya Rotura’dan gelmişlerdi. Bize de tam ters yönde seyahat ettiğimiz için Rotura’da gezip gördükleri ve beğendikleri yerlerin adreslerini yazıp verdiler.

İşte böyle bazen ayaküstü çok kısa, anlık, bazen de birkaç saate varan sohbetler, görüş alış verişleri seyahatin küçük güzel hatıraları olarak iz bırakıyor insanların düşüncelerinde.



GLOWWORM (ATEŞ BÖCEĞİ-YA DA YILDIZ KURDU)

İlk girdiğimiz mağara “Glowworm Cave”di. Adı üzerinde “Ateşböceği Mağarası”…

Fotoğraf, video… Her türlü çekim yasak.

Nedeni ateş böceklerinin ışıkla barışık olmayan yaşamı.

Karanlıkta, rutubet ortamlarda yaşama şansları var. Zaten avları olan sinekleri de bu sayede yakalıyorlar.

Ateş böceği konusunda derlediğim bilgilerden birazcık aktarayım ki olay biraz daha berrak olsun…

Ateş böceği bir larva, yani ipek böceği gibi kurtçuk aşamasında iken, karnı adeta küçük bir kimya laboratuvarı gibi çalışır. Vücuduna giren oksijen, sinir sisteminde bir reaksiyon meydana getirir. Karnına yerleşmiş kimyevi madde sinir sistemi ile birleştiğinde ışık meydana çıkar! Vücuduna aldığı oksijenlerle de bu ışık süreklilik kazanır.

Ateş böceğinin kurtçuk şeklindeki larvalarının ömrü 6 aydır.

Bu kurtçuklar az önce anlattığım gibi karanlıkta saldıkları yıldız gibi parlayan bir ışıkla, sinekleri-böcekleri kendilerine doğru çekerler. Her bir kurtçuk aşağıya sarkıttığı ince uzun ağ ile bu ağa minik damlacıklar halinde salgıladığı mukoza sayesinde gelen avlarını yakalayıp beslenir.

Altı ay sonra kurtçuk sinek olup havalandığında ömrü birkaç gün sürer.

Bizim mağaranın duvarlarında ve en çok da tavanında gördüğümüz ve gökyüzünde asılı yıldız kümeleri gibi duran mavi yıldızcık denizine gelince. Aslında karanlıkta yıldız gibi parlayan ateş böceklerinin üzerine ışık verilecek olursa, her bir mavi yıldızcık kaybolur onun yerine, aşağıya sarkan binlerce minik ağ iplicikleri ortaya çıkar.

Bu görüntüyü, Ruakiri mağarasını bize gezdiren Yeni Zelandalı genç rehberin, mağaranın bir köşeciğinde parlayan bu mavi yıldızların üzerine beş-on saniyeliğine ışık yakarak, aralarında benim de olduğum üç-beş turistin görmesini sağladığını da yazıp geçeyim. Ben de anda fırsatı kaçırmayıp bir karanlık pozlama aldım. Ne kadar başardım, fotoğrafa bakın, takdir sizin.



GLOWWORM CAVE

Glowworm Cave (Ateş böceği mağarası) 1887’de keşfedilip, 1889’da bugüne göre oldukça ilkel şartlarda da olsa ziyarete açılmış. Yani yüz küsur yıl önce bu ülke mağaracılığı turizm ile birleştirmiş… O tarihlerde böyle bir kültür ne Kıbrıs’ın, ne de Türkiye’nin coğrafyasında henüz oluşmuş değildi. Değil mi ki o yıllarda sınırlarında güneşin batmadığı bir dünya İmparatorluğu olan İngiltere, yanı sıra Almanya ve Amerika’nın arkeologları, diplomatları, hazine avcıları, hem Kıbrıs hem de Anadolu’nun eski eserlerini yağmalamak için dönemin “cahil-şeriatçı-moderniteye karşı” yöneticilerini ikna etmekte çok da zorlanmamışlardı.

Gerçi bu eski eserler Avrupa’ya taşınmasalardı bizim atalarımız da o dönemdeki düşünce yapılarıyla bütün kaçırılan bu eserleri ne denli koruyabilirlerdi? Bu da başka bir soru ya…

Biz dönelim Glowworm’a. Bir genç Mauri kadın bize mağarayı gezdirdi. Sessizlik içinde ilerledik. Bir tekneye yirmi küsur kişi bindik. Tekne 40 kişiyi sığacak kadar büyüktü. Ne kürek, ne de motor! Maurili rehberimiz tekneyi mağara duvarlarına gerilmiş iplere tutunup çekerek hareket ettirdi. Çıt çıkmaz bir sessizlikte, başımızın üzerinde asılı mavi yıldızcıklar selin şeklinde gördüğümüz yıldız kurtçuklarına baka-baka ilerledik.

Muhteşem bir görüntüydü.

Ama fotoğraf yok. Ben de reklamından alıp buraya koydum. Gördüklerimin reklamdaki fotoğraftan çok daha güzel olduğunu yazarsam yanlış yazmış olmam.



RAUKİRİ MAĞARASI

Mağaralara rehber eşliğinde giriyorsunuz. Yalnız başına girmek yasak ve imkansız. Zatem mağaraların kapısı bile otomatik olarak açılıyor, aydınlatmalar da öyle.

Erken gelip bir gece önce, Meksikalı dostlarımızla pek görmeden dolaştığımız yerlerde gezindik. Mağaranın içinden gelen sularla, gökyüzünü kapatan iri yapraklı ağaçlarla karşılaştık. Bir tünelden geçerek başka bir platformda bambaşka bir mağara deliğinden çağlayan sularla karşılaştık.



Yerin 250 metre kadar altında bulunan Raukiri Mağarasına gelince. Bu mağara su damlacıklarının binlerce yılda buharlaşmasıyla oluşmuş kireç taşından sarkıt ve dikitleri ile ünlüdür. Bu mağarada yerin altında ve oldukça karanlık ve rutubetli olması nedeniyle ateş böcekleri, diğer deyişle yıldız kurtçukları, Glowwom Mağarasındaki kadar görsel bir şölen yapmasa da, kah kümeler halinde ya da tek tek dizilmiş, masmavi parlıyorlardı.



Mağaraya girer girmez, aşağıya inen sarmal bir yolla karşılaştık. Karanlıktı. Rehber düğmeye basınca, kenarlara yerleştirilmiş sarı nokta ışıklar yukarıdan başlayıp mağaranın derinliğine doğru sırayla yandılar. Loş ışıkta döne döne aşağıya indik. Önce 100 metreye ve mağarayı gezdikçe daha da aşağılara yol aldık.



Hayatımda ilk defa bu kadar teknolojik donanımlı bir mağara ile karşılaştım. Rehber kapıya basıyor, uzay yolundaki gibi kapı açılıyor ve böylece mağaranın bir başka bölümüne geçiyoruz.



Yukarıda da belirtmiş olduğum gibi rehberin mağaranın bir noktasında, kuralları atlayarak beş-on saniyeliğine de olsa aydınlattığı fenerle, bir anda mavi ışıkların yerine yıldız kurdunun sarkıttığı ağları görmemizi sağlaması, o anda ateş böceği tarafından ağına düşürülüp yakalanan bir sineği halletmekte oluşu… Ve sonuç olarak fotoğrafla görüntü almamızı sağlaması benim için eşsiz bir deneyim oldu.

Daha da yazacağım..

Ama fotoğraflar da çok şeyi anlatıyor. Ancak “Glowworm Cave” ile ilgili bir film gösterisi olursa kaçırmayın ve bana da haber verin. Çünkü bu iki mağarada gördüklerim çok etkileyici şeylerdi.