Washington Büyükelçisi Kılıç: Trump, Gülen’in iadesine daha ciddi bakıyor

Kılıç, Gülen'in iadesine ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin selefi Barack Obama yönetiminden daha ciddi baktığını söyledi.



Reuters'ın haberine göre Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç, Reuters haber ajansına konuştu. İngiltere gazetelerinden Telegraph'ta da yer alan habere göre FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen'in iadesi için temaslarının devam ettiğini belirten Kılıç, "ABD'li yetkililer Gülen'in görüşmelerine bakmalı ve Ankara'nın açıklamalarını doğrulayacak kanıtlar bulmalı" diyerek Washington yönetiminin veri toplama çağrısında bulundu.

Kılıç sözlerine şöyle devam etti:

"ABD bize yardım etmeli. Bizim ABD'de ulusal istihbarat yetkimiz yok. Başkan Donald Trump'ın yönetimi Barack Obama'nınkine göre Gülen'in iade talebimize daha ciddi bakıyor. ABD, Gülen hakkında ne yapacağına dair hiç bir sinyal vermiyor. Eğer ABD bizden Gülen'in ordudaki FETÖ üyelerine darbe emri verdiğine dair yazılı bir kanıt isteseydi bu boşuna bir talep olurdu Çünkü kanlı darbe girişimini gizlice planladılar."