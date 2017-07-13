Müzakere süreci çöker çökmez, gündem hidrokarbon aramaları. West Capella 11’inci parsele ulaştı. Fransa’ya ait firkateyn ve uçaklar kapsamlı koruma çalışması yapacak. Türkiye’nin ise bölgede “mermi ile tatbikat yapacağı” haberleri güneyde ciddi endişe yarattı

“TACİZ YOK, TATBİKAT VAR”:

Rum hükümeti, bir taraftan West Capella’nın sorunsuz olarak bölgeye gelmesi için tedbir alırken, diğer yandan da Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini yakından izliyor. Türkiye’nin 17 temmuz’dan itibaren itibaren bölgede “silahlı mermili” tatbikat yapacağı haberi gündeme bomba gibi düştü

ÜÇ GEMİ VE FRANSA:

Üçüncü bir gemi ise, güvenlik sebeplerinden ötürü sürekli olarak sondaj gemisinin yakınında seyir halinde olacak, sondaj çalışmalarının başlamasından önce, bir dizi güvenlik tatbikatı yapılacak. Rum hükümeti, bölgedeki “tedbirlere” Fransa’nın güçlü destek verdiğini açıkladı

FIRKATEYN GELDİ:

Lübnan’daki Barış Gücü’ne katılan Fransa Deniz Kuvvetleri’ne bağlı iki firkateyn, “bölgede olası bir çatışma halinde” devreye girmek için hazır. Bu amaçla Larnaka Limanı’na “Languedoc” ve “La Fayette” isimli iki firkateyn demirledi. Firkateynler dönüşümlü devriye halinde

“HAVADA VE DENİZDE TACİZ” İDDİASI:

Henüz Türk kaynaklar doğrulamasa da, Rum basını Türkiye “tacizlerinin” başladığını yazdı. Buna göre, hem havadan hem de denizden sondaj bölgesi Türk gözlemi altında. Ayrıca Türkiye’nin aynı bölgede 17 Temmuz Pazartesi günü 5- 6 ve 7’inci parsellerde “canlı mermi” ile tatbikat yapmak için Navtex yayınladığı iddia edildi

Güney Kıbrıs’ın “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde Total-ENI şirketleri hesabına sondaj yapacak “West Capella” isimli Panama bandıralı sondaj gemisi dün gece, açıklanandan 2 saat önce, 11’inci parsel içerisindeki “Onisiforos Batı-1” hedefindeki sondaj noktasına ulaştı.

Sondaj gemisi Rum MEB’ine yönelik yolculuğuna 14 gün önce İspanya’ya bağlı Tenerife’den başladı. Gemiye bugünden itibaren Limasol Limanı’nda bulunan 2 adet destek gemisi tarafından yakıt, su ve yiyecek ikmali yapılacak.

Üçüncü bir gemi ise, güvenlik sebeplerinden ötürü sürekli olarak sondaj gemisinin yakınında seyir halinde olacak, sondaj çalışmalarının başlamasından önce, bir dizi güvenlik tatbikatı yapılacak.

“Meydan okuma, taciz yok”

Sondaj makinesinin sabitleneceği noktaya gitmek için “Rum MEB”i içerisindeki 10’uncu parsel üzerinden bir rota izlendiğini kaydedilirken, dün erken saatlerden itibaren sondajla ilgili hazırlık çalışmalarının başladı.

Öte yandan dün gece geç saatlere kadar Türkiye tarafından denizden herhangi bir meydan okuma veya taciz gerçekleşmediği belirtildi. Sondaj çalışmaları karşısındaki her türlü sıkıntı veya tacize karşı alınan sıkı önlemlere, Fransa’nın ihtiyatlı ancak oldukça aktif bir şekilde katkıda bulunUYOR.

Fransız fırkateyni bölgede

Lübnan’daki Barış Gücü’ne katılan Fransa Deniz Kuvvetleri’ne bağlı iki firkateynin, bu amaç için gönderildiğini ve ihtiyatlı bir şekilde Larnaka Limanı’na demirlediğini kaydeden gazete, bunların “Languedoc” ve “La Fayette” isimli firkateynler olduğunu ifade etti.

2 firkateyn, Lübnan Barış Gücü’ndeki yükümlülüklerine paralel olarak, sondaj makinesine güvenli bir mesafede, belirli aralıklarla ve ortaya çıkacak şartlara uygun devriye yapacak.

Gemilerin Larnaka Limanı’ndan ikmal yapıyor. Fransızların ayrıca, 11’inci parseldeki sondaj sırasında ortaya çıkacak koşullara uygun olarak, havadan gözlem yapmaya ve Lübnan’daki güce bağlı uçaklarla katkı yapmaya hazır olduklarını da belirtiliyor.

“Türkiye meydan okumaya başladı”

Fileleftheros Gazetesi, Fransa’nın desteğine rağmen, Türkiye’nin bölgede meydan okumaya başladığını” yazdı.

“Türk meydan okumalarının” dünden başladığı iddiasında da bulunan gazete, “Türklerin dün öğlen saatlerinde Kıbrıs’ın kuzeyinde tatbikatlar yaparken, savaş uçaklarının da sondajın gerçekleştirileceği bölge ve Ramform Hyperion gemisinin sismografik araştırmalar yapacağı bölgeye yönelik olarak, Kıbrıs’ın güneyinde uçmakta olduklarını” ileri sürdü.

Yüksek uçuşlar…

Uçuşların çok yüksek irtifada gerçekleştirildiğini de kaydeden gazete, öte yandan bölgede bir Amerikan uçak gemisinin de bulunduğunu ve bundan Suriye’ye hava operasyonları gerçekleştirildiğini yazdı.

Türkiye’den Navtex ve tatbikat iddiası

Öte yandan West Capella sondaj gemisinin Rum MEB’ine giriş yaptığı saatlerde, Türkiye’nin yeni bir Navtex yayımladığını iddia eden gazete, Türkiye’nin bu Navtex’le, önümüzdeki Pazartesi günü gerçek mermilerle deniz tatbikatları yapmak için, Kıbrıs’ın güneybatısındaki 13 bin 500 kilometrekarelik bir bölgeyi bağladığını öne sürdü.

Gazete, bölgenin bir kısmının Ramform Hyperion’un çalışma yaptığı yeri kapsadığını da iddia etti.

West Capella’yı tanıttılar

228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki West Capella gemisinin, 3 bin 48 metrelik derinliğe kadar olan denizlerde sondaj yapabildiğini yazan gazete, sondaj makinesinin ise deniz tabanının altında 11 bin 433 metreye kadar ulaşabildiğini ekledi.

Alithia gazetesi ise “West Capella, Kıbrıs MEB’inde” başlıklı haberinde, West Capella gemisinin başlangıçtaki programından herhangi bir sapma olmadan “Rum MEB”ine yaklaştığını ve önümüzdeki 48 saat içerisinde matkabı indirmek için bugünden itibaren gerekli hazırlıklara başlayacağını yazdı.

Gazete, Türklerin ise 5, 6 ve 7 numaralı parsellerde askeri tatbikatlar ilan ederek, yeni meydan okumalarda bulunduklarını iddia etti.

Sondajın adı “Onesiphoros”

Politis gazetesi ise “Ön Hazırlıklarla Başlangıç… Matkap Yaklaşık Dört Güne İşe Başlıyor” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, West Capella’nın “Rum MEB”ine sorunsuz ulaştığını ve mürettebatın sondaj hazırlığı için iş başı yapacağını yazdı.

Barbaros Hayreddin Paşa Araştırma Gemisi’nin ise, Türkiye’nin güney sahillerinde demir atmış halde beklediğini yazan gazete, geminin sondajı taciz etmek için değil, “Rum MEB”inde gezinti yapmak için kullanılmasının olası olduğu iddialarını ekledi.