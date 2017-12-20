WhatsApp bu telefonlarda artık kullanılamayacak - İşte telefonların listesi

Bir milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp'taki güncellemeler sürüyor. WhatsApp 30 Haziran 2017’den itibaren eski sürüm işletim sistemine sahip olan bazı telefonlar ile artık mesaj gönderip alamayacağını açıklamıştı. Bazı telefon modelleri için 31 Aralık 2017 tarihine ertelenmişti.

Aşağıda verdiğimiz listeden yılbaşından sonra hangi telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak öğrenebilirsiniz. İşte 31 Aralık 2017’dan sonra WhatsApp kullanılamayacak telefonlar:

- BlackBerry OS ve BlackBerry 10 - Nokia S40 - Nokia Symbian S60 - Android 2.1 ve Android 2.2 - Windows Phone 7 - iPhone 3GS/iOS 6 WhatsApp desteğin kaldırılacağı telefonlar hakkında, “Her ne kadar bu platformlar hikayemizde çok önemli bir yere sahip olsalar da, gelecekte uygulamamızda geliştirmek istediğimiz özellikleri sunma kapasiteleri bulunmamakta” ifadelerini kullandı.