WhatsApp mesajlarınızı başkaları okuyor olabilir!

WhatsApp birçok akıllı telefonda en çok kullanılan iletişim uygulaması haline geldi. WhatsApp’ın bu kadar yoğun kullanılması yanında birçok dikkate değer konuyu da getiriyor. İşte WhatsApp kullanırken dikkat etmeniz gereken detaylar…

WHATSAPP’IN BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMASINI ENGELLEYİN

Facebook’un sahibi olduğu anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp gizlilik sözleşmesini yeniledi. Yenilenen sözleşme ile ise Facebook ile bilgilerin paylaşılmasına olanak sağlandı. Büyük tepki çeken uygulamanın nasıl engelleneceği ise ortaya çıktı. Peki WhatsApp'ın bilgileri paylaşması nasıl engellenir? Bunun için cep telefonunuzdan WhatsApp uygulamasına girip Ayarlar> Hesap bölümünden ‘Hesap Bilgilerimi Paylaş' seçeneğini kapatmanız gerekiyor.

SAHTE MESAJLARLA HEM PARANIZ HEM BİLGİLERİNİZ ÇALINABİLİR

Akıllı telefon kullanıcılarının vazgeçilmezi olan uygulamlarından olan WhatsApp'la ilgili tehlikeli bir mesaj İngiltere'deki birçok kullancıyı etkilemeye başladı. Gelen mesajda yazan WhatsApp süreniz doldu” mesajı, ömür boyu kullanım için 0.99 Pound (4.5 TL) ücret ödemenizi istiyor. Gelen mesajda yer alan link aracılığıyla yönlendirilen sayfa tehlikeli içerikleri telefonunuza bulaştırmanıza neden oluyor. Bağlantıya tıklamak, bütün listenizi ve mesajlaşmalarınızı kötü amaçlı kişilere teslim edebilir. Sadece güvendiğiniz kişilerden gelen mesajlara tıklamak bu konuda en önemli koruyucu olacaktır.

MESAJLARINIZ GÜVENDE Mİ?

Geçtiğimiz aylarda uçtan uca şifreleme sistemine geçen Whatsapp'da 2014'ten beri gönderilen tüm mesajlar şifrelenmiş halde. Whatsapp'da Facebook Messenger'da da kullanılan Open Whisper Systems kullanılıyor ve mesajlar bu sistemle şifreleniyor. Ancak ortaya atılan bir iddia bu sistemin güvenilirliğine kuşuyla yaklaşılmasına neden oldu. İddialara göre WhatsApp uygulamasının şifreleme işleminde bir arka kapı (güvenlik açığı) bulunmakta. Kaliforniya Üniversite’si şifreleme ve güvenlik araştırmacısı Tobias Boelter’ın The Guardian'a yaptığı açıklamaya göre, daha önce şifrelenerek gönderilen bir mesaj tekrar şifrelenerek gönderilebilmeyi sağlayan bir açık bulunmakta. Teslim edildi uyarısı olmayan mesajları kapsayan bu açık, şirketin mesajları okumasına olanak sağlıyor. Whatsapp yetkilileri hükümetlere kendi sistemlerinde bir arka kapı (güvenlik açığı) vermediklerini, aksine hükümetlerin bir arka kapı yaratma talebi ile mücadele ettiklerini belirtti. Aynı sistemi kullanan Facebook'tan da benzer açıklamalar geldi.

SİLİNEN MESAJLAR NASIL GERİ YÜKLENİR?

WhatsApp, her gün sabah 4'te otomatik olarak sohbet geçmişinizin yedeğini alır, mesajlarınızı bu yedekten geri yüklemek için WhatsApp'ı silip yeniden yükleyin. Ancak yüklemeden önceki gönderilen ve alınan Sesli Mesajlara ulaşılamıyor. Eğer sohbetlerinizi geri yükleyemiyorsanız WhatsApp bu konuda daha fazla bir şey yapamıyor. İlk adım en son yedeklemenin ne zaman oluşturulduğunu kontrol etmektir. Bu yedeklemeden önce telefonunuzdan silinmiş olan mesajlar, geri yüklenemez.

En son yedekleme tarihinizi kontrol etmek için:

WhatsApp'ı açın ve Daha fazla > ayarlar > sohbetler ve aramalar'a dokunun.

Yedekleme altında son yedekleme tarihinizi görebilirsiniz. Eğer yedekleme

Daha sonra, sohbet geçmişinizi kurtarmak için WhatsApp'ı silip yeniden yükleyin.

WhatsApp'ı yeniden açtığınızda, “Yedeklemenizden mesaj geçmişinizi yeniden yüklemek istermisiniz? diye sorulacaktır, yeniden yükle'yi seçin ve işleme devam edin.