WhatsApp o telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp pek çok kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yayınladığı mesajla uygulamanın bazı eski işletim sistemlerinde artık çalışmayacağını duyurdu.

WhatsApp'ın desteği keseceği sistemler şöyle...

Windows Phone 7

Android 2.1

Android 2.2

iOS 6

WhatsApp, daha önce BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 platformlarına verdiği desteği durduracağını açıklamıştı.

Ancak WhatsApp daha sonra, destek tarihini 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatmıştı.