WhatsApp ve Facebook için haberler kötü, 1 ay süre…

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın gizlilik politikasının değişmesiyle bazı tepkiler ortaya çıkmış ve kullanıcılarının özel bilgilerinin tehlike altında olduğu konuşulmuştu. Elindeki verileri Facebook'la paylaşacağını açıklayan WhatsApp'a devletler de tepki göstermişti. Gelen son dakika gelişmelerine göre WhatsApp ve Facebook'a Fransa’dan oldukça sert bir uyarı geldi.

Artık vazgeçilmez uygulamalar haline gelen Whatsapp ve Facebook hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. WhatsApp kullanıcı verilerinin özellikle reklam, güvenlik ve iş zekası alanında gelişim sağlanabilmesi elindeki bilgileri Facebook ile paylaşacağını bildirmiş ve bu haberle ortalık karışmıştı. Kullanıcılardan gelen yoğun tepkilerin yanında WhatsApp ve Facebook’a devletler de tepki gösterdi. En büyük son dakika tepkilerden birini veren Fransa, şirketlere 1 ay süre verdi.

FRANSA’DAN FACEBOOK VE WHATSAPP’A 1 AY SÜRE

Shiftdelete tarafından aktarılan habere göre Fransa'nın kişisel gizlilik konusundaki düzenleyici mercisi ve bağımsız devlet organı olan CNIL, WhatsApp'a Facebook ile veri paylaşımını durdurmasını emretti. Gelen şikayetleri değerlendiren CNIL, WhatsApp'ın güvenlik önlemlerini geliştirme niyetinin geçerli olduğunu ancak, iş zekası gerekçesiyle bilgi paylaşımı yapılmasının kabul edilebilir bir şey olmadığını belirtiyor.

DURDURMANIZ İÇİN WHATSAPP VE FACEBOOK’U SİLMENİZ GEREKİYOR

Bu bilgi paylaşımını durdurmak için kullanıcıların uygulayacağı bir yöntem bulunmuyor. İş zekası için veri toplanmasını engellemenin uygulamayı kaldırmaktan başka bir yolu olmadığını belirten yetkililer, WhatsApp'ın bu şekilde kullanıcıların temel özgürlüklerini ihlal ettiği sonunucuna vardığını ve veri paylaşımının durdurulması konusunda 1 ay süre verdiklerini açıkladı.

FACEBOOK VE WHATSAPP’A BÜYÜK BİR CEZA GELEBİLİR

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Almanya, Facebook'a WhatsApp kullanıcılarından veri toplamayı durdurmasını emretti. İngiltere ise geçen yıl Kasım ayında benzer bir şekilde Facebook'u uyardı. Bunların yanı sıra Mayıs ayında Facebook'a, yanıltıcı bilgi sağlamak ve WhatsApp numaralarını Facebook hesapları ile eşleştirmekten dolayı Avrupa Komisyonu tarafından 122 milyon dolar ceza kesilmişti.