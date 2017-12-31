Whatsapp yarın sabah bu telefonlarda ölüyor, dikkat!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçen yıl uygulamanın bazı özelliklerini desteklemeyen ve WhatsApp’ın gelişimini yavaşlatan platformlardan desteğini çekeceğini açıklamıştı. Şimdi ise WhatsApp bu gecen itibaren bu cihazlardan desteğini kaldıracak.

Whatsapp, 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren BlackBerry OS ve BlackBerry 10 işletim sistemine sahip BlackBerry modellerine destek vermeyecek. Ancak bu BB OS'te WhatsApp'ı hiç kullanamayacağınız anlamına gelmiyor.

WhatsApp, platformlar için sadece güncelleme desteğini kesecek ve yeni özelliklerini sunmayacak. Ancak WhatsApp BB OS'te çalışmaya devam edecek.

31 Ocak 2017 tarihinde ise Windows Phone 8.0 için WhatsApp desteği kaldırılacak. Ayrıca 2018 yılında ise Nokia S40 ve Android 2.3.7sürümlerinden de güncelleme desteği kesilecek.

Windows Phone 8.0 için yapılan WhatsApp uygulaması.