HABER KIBRIS

Whatsapp'a 4 bomba özellik birden geliyor!

WhatsApp, Android versiyonunu kullanan kullanıcıları için şu an test aşamasında olan 4 farklı özellik getiriyor.

12/12/2017

Whatsapp'a 4 bomba özellik birden geliyor!
ads

WhatsApp'ın şu an için test ettiği özelliklerin bir süre sonra kullanıcılarına sunması bekleniyor. Bu özelliklerden biri uygulama üzerindeki engellediğiniz kişiler için. Artık engellediğiniz kişilerin üzerine basılı tutarak engeli kaldırabiliyorsunuz. Bir diğer özellik ise iOS’larda bulunan davet linki özelliği. Android versiyonuna gelecek bu özellik ile birlikte istediğiniz kişileri kolayca gruba ekleyebileceksiniz. 

Üçüncü özelliğin ismi ise “Raporlamak için salla” olarak belirlenmiş. Bu özellik sayesinde yaşadığınız bir sorunu telefonunuzu sallayarak WhatsApp ile iletişime geçip sorununuzu kolayca bildirebileceksiniz. Son özellik ise uygulamaya Yönetici Ayarları ekleniyor. Bu ayarlar sayesinde gruplarda çok daha fazla özelleştirme yapabileceksiniz.



TAGS: WhatsApp Android’e özel yenilikler, Whatsapp’a hangi özellikler
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems