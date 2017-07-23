WhatsApp’a PiP (Picture in Picture) Özelliği Geliyor

Aylık 1 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp, dünyanın en popüler uygulamalarından biri ve bunun için iyi bir nedeni var. Bilinen iletişim uygulamaları, her türlü sıkıcı metin konuşmalarını hazırlamak için harika özelliklerle dolu. Bu özelliklerin bir çoğunu Apple bile iOS 10 güncellemesi ile birlikte mesajlaşma uygulamasına dahil etmişti. WhatsApp da son dönemde sohbet sabitleme ve dosya gönderme gibi bazı yeni özellikler kazanmıştı.

Peki yeni büyük özellik nedir? Temel olarak, görüntülü görüşmeleriniz sırasında kullanabileceğiniz resim içinde resim modudur. Bunun anlamı, WhatsApp artık sohbetlerinize göz atarken küçültülmüş bir ekranda video görüşmesine devam etmenize izin verecek. Oyunun kurallarını değiştiren büyük bir yenilik olmasa da yine de oldukça kullanışlı bir özellik olacağı kesin gibi görünüyor.

WhatsApp'ın Android geliştiricileri için yayınlanan WhatsApp Beta 2.17.265 sürümünde PiP (Picture in Picture) özelliğini test ettiği ortaya çıktı. Test edilen bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, video görüşme yaparken ekranı küçültüp mesajlaşmaya da aynı anda devam edebilecek.

Bu özellik şu anda yalnızca WhatsApp beta sürümünde ve yalnızca Android O Geliştirici Önizleme sürümü kullanan seçilmiş birkaç kullanıcıda aktif. Bu, da şu anda özelliği şimdi kullanabilen sınırlı sayıda insan var anlamına geliyor.

Android O Geliştirici Önizleme önceliği olmasının sebebinin Android O güncellemesi ile açılan yeni API'nin varlığından kaynaklanıyor. Bu aynı zamanda Android O güncellemesi yayınlanana kadar bir çok kullanıcının bu özelliği kullanmayacağı anlamına da geliyor. Android O güncellemesi yayınlandığında, WhatsApp PiP (Picture in Picture) Özelliği de muhtemelen Android O veya daha yeni bir sürüm gereksinimi ile kullanıcılara sunulacak.