WhatsApp'a yeni güncelleme

WhatsApp, iOS cihazlar için yepyeni özelliklerle güncellendi.

Apple, iOS 10 ile sesli asistan Siri'nin API'larını geliştiricilere açmıştı.

iOS için gelen son güncelleme ile WhatsApp'ta bundan böyle gelen mesajlar Siri tarafından sesli bir şekilde okunabilecek.

Araç kullanırken ya da oturduğunuz yerde telefona dokunmadan mesajları okumak mümkün olacak.

Bunun için "Hey Siri WhatsApp bildirimlerini oku" demeniz yeterli olacak. Ancak bu özelliği kullanabilmek için iOS 10.3 ve üzeri bir sürüm kullanıyor olmanız gerekiyor.

Yaklaşık 90 MB büyüklüğündeki 2.17.20 güncellemesiyle birlikte güncellemelerim ekranında, birden fazla durumu bir kerede seçerek yönlendirebiliyor veya silebiliyorsunuz.