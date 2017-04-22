WhatsApp'a yeni güncelleme
22/04/2017
WhatsApp, iOS cihazlar için yepyeni özelliklerle güncellendi.
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Apple, iOS 10 ile sesli asistan Siri'nin API'larını geliştiricilere açmıştı.
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iOS için gelen son güncelleme ile WhatsApp'ta bundan böyle gelen mesajlar Siri tarafından sesli bir şekilde okunabilecek.
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Araç kullanırken ya da oturduğunuz yerde telefona dokunmadan mesajları okumak mümkün olacak.
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Bunun için "Hey Siri WhatsApp bildirimlerini oku" demeniz yeterli olacak. Ancak bu özelliği kullanabilmek için iOS 10.3 ve üzeri bir sürüm kullanıyor olmanız gerekiyor.
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Yaklaşık 90 MB büyüklüğündeki 2.17.20 güncellemesiyle birlikte güncellemelerim ekranında, birden fazla durumu bir kerede seçerek yönlendirebiliyor veya silebiliyorsunuz.
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Bunun dışında aramalar sekmesinde, kişi bilgileri ve grup bilgileri ekranlarında da görsel düzenlemeler yapıldı.