HABER KIBRIS

WhatsApp'a yeni güncelleme

22/04/2017

WhatsApp'a yeni güncelleme
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WhatsApp, iOS cihazlar için yepyeni özelliklerle güncellendi.

  • Apple, iOS 10 ile sesli asistan Siri'nin API'larını geliştiricilere açmıştı.

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    iOS için gelen son güncelleme ile WhatsApp'ta bundan böyle gelen mesajlar Siri tarafından sesli bir şekilde okunabilecek.

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    Araç kullanırken ya da oturduğunuz yerde telefona dokunmadan mesajları okumak mümkün olacak.

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    Bunun için "Hey Siri WhatsApp bildirimlerini oku" demeniz yeterli olacak. Ancak bu özelliği kullanabilmek için iOS 10.3 ve üzeri bir sürüm kullanıyor olmanız gerekiyor.

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    Yaklaşık 90 MB büyüklüğündeki 2.17.20 güncellemesiyle birlikte güncellemelerim ekranında, birden fazla durumu bir kerede seçerek yönlendirebiliyor veya silebiliyorsunuz.

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    Bunun dışında aramalar sekmesinde, kişi bilgileri ve grup bilgileri ekranlarında da görsel düzenlemeler yapıldı.



TAGS: WhatsApp, güncelleme
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