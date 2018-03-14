Whatsapp'ta mavi tik kapalı diye sevinmeyin fena yakalanabilirsiniz

Whatsapp'ta mavi tik özelliğini kapatanlar için kötü bir haberimiz var! Bugüne kadar belki fark etmediniz; ancak arkadaşınız bunu yaparsa sizin o an mesajı görüp görmediğinizi anında anlayabiliyor. Whatsapp'ta atılan mesaın okunup onunmadığının anlaşılmasını sağlayan mavi tik özelliğini kapatmakta mümkün. Ancak karşınızdaki insanın mesajı okuyup okumadığını öğrenmek istiyorsunuz çok basit bir hilesi var. Peki ama nasıl?

Whatsapp'ta mavi tik, kullanıcıların karşısındakine attığı mesajın okunup okunmadığını anlamasını sağlıyor. Çift gri tik ise bu bilgiyi net bir şekilde vermiyor. Mavi tik, isteğe bağlı olarak açılabiliyor.

Ancak mavi tik kapalı olsun isteyen de çok kullanıcı var; böylece mesajları okuduğunu karşısındakiyle paylaşmak istemiyor. Ancak mavi tiklerin ufak bir hilesi var ve bunu karşınızdaki size yaparsa farkında olmadan ona mesajları okuduğunuzu gösterebilirsiniz!

Eğer birisinin çevrimiçi olup olmadığını anlamak istiyorsanız, kendisine sadece 1 saniye uzunluğundaki sesli mesaj göndermeniz yeterli.

Bu sayede mesajın okunup okunmadığını ve hatta bu durumda dinlenip dinlenmediğini bile anlamanız mümkün. Yalnız şunun altını çizelim: Mesajı alan kişinin sesli mesajı dinlemesi şart.