WhatsApp'tan bir yenilik daha

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma getirdiği yeni özellik ile gündemde.

Özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması ile hayatımızın değişmez bir parçası olan emoji'ler ile ilgili bir adım da WhatsApp'tan geldi.

Emojipedia, iPhone'lardakilerle aynı tasarıma sahip yeni emoji'lerin WhatsApp'ın kendi kütüphanesine eklendiğini duyurdu.

Şu an WhatsApp beta sürümünde erişilebilir olan emoji'ler önümüzdeki günlerde tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz?

İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

KALIN, ÜSTÜ ÇİZİLİ VE İTALİK



Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gerek yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.

WhatsApp'ın nu özelliği şimdilik sadece beta halinde var olsada, çok yakında herkes tarafından kullanılabilecek.

EMOJİ TARAMASI



WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak.

DAKİK HESAPLAMALAR



Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz.

GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN



Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz.

PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN

“Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı”na tıklayarak, ”Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz.

"Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.

OTOMATİK YÜKLEMELERİ DURDURUN

Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp’ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz.

Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet" i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.

REFERANS İÇİN ÖNEMLİ MESAJLARI İŞARETLEYİN

Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz.

Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar”ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.

DİZÜSTÜ WHATSAPP

WhatsApp’ı bilgisayardan açarak artık işyerinizde istediğiniz kadar mesajlaşmanız mümkün.

Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp’ınızdan alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.

YANITLAMAYI KENDİNİZE HATIRLATIN

Eğer çok ilginizi çekmeyen bir konu konuşuyorsanız, kendinize cevap vermeniz gerektiğini hatırlatmak için herhangi bir sohbeti "Okunmamış" olarak işaretleyebilirsiniz.

Böylece konuşmanın yanında belirecek olan mavi nokta, size cevap vermeniz gerektiğini hatırlatabilir.

FAVORİ SOHBETLERİNİZİ UYGULAMANIN TEPESİNE KOYUN

Şu anda yalnızca beta halinde bulunan bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün.

Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren ‘pin’ opsiyonunu seçmek.