Whatsapp’tan bir yenilik daha!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, kullanıcılarına büyük bir yenilik sunmaya hazırlanıyor.

WACAO ya da WhatsApp Sohbet Asistanı, telefonunuzda uzun süre okumadığınız ve biriken WhatsApp mesajlarını özetleyerek sizi tüm mesajları tek tek okuma zahmetinden kurtarıyor.

Pazarlama analitiği sağlayıcısı SuperCrunch’ta çalışırken tanışan iki arkadaş Vivek Bombatkar ve Sidhart Ramachandran, biriken mesaj sorununu tamamen ortadan kaldıracak olan WhatsApp Sohbet Asistanı WACAO’yu Disrupt Berlin 2017 Hackathon’da tanıttı.

Sidhart’ın açıklamasına göre uygulamanın ilk fikri kendi ihtiyaçlarından doğdu.

Telefonundan bir süre ayrı kaldığında biriken WhatsApp mesajlarını okumanın zorluğundan dolayı şikayetçi olan Sidhart ve Vivek uygulamayı hayata geçirmeye karar verdi. WACAO sohbet asistanının amacı, biriken WhatsApp mesajlarını özetleyerek bizi tüm mesajları tek tek okuma sorunundan kurtarması.

Örneğin; arkadaşlarınızın bulunduğu WhatsApp grubunun özetini görmek istiyorsunuz, WACAO sohbetini açtıktan sonra “özetle” yazıp ardından da grubun adını yazıyorsunuz. WACAO size grubu ziyaretinizden sonraki bütün konuşmaların özetini çıkaracak.

WACAO Sohbet Asistanının bir diğer özelliği ise çeviri hizmeti de olması. Başka dili konuşan insanlarla daha kolay sohbet etmenize yardımcı olması için Google Translate API’sından yararlanılıyor. WACAO kurulumunu yaptıktan sonra, geliştiriciler gelecekte Chrome uzantısıyla daha uygulamayı kolay hale getirmek istiyor. Ayrıca asistanınızı tanıdıklarınıza doğum günü mesajı göndermesi içinde programlayabilirsiniz.

WACAO’da HBD(Mutlu Yıllar) komutunu kullanarak tanıdıklarınıza doğum günü mesajları gönderilmesi için asistanı programlayabilirsiniz. Sidharth Ramachandran’ın söylediğine göre WACAO’da kullanılan özetleme teknolojisi, haber makalelerini özetleyen teknolojiye oldukça benziyor.

Asistan, sohbetleri anlamak için ise NLP (doğal dil işleme) teknolojisini kullanıyor.