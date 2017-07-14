WhatsApp'tan kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yenilik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendini geliştirmeye devam ediyor.

WhatsApp'ın son beta sürümü ile birlikte platforma gelecek yeni özellik ortaya çıktı.

WhatsApp'a eklenen son özellik kullanıcıların hayatını kolyalaştıracak cinsten.

Zira uygulamanın dosya gönderme özelliği .pdf, .docx, .xlsx ve benzeri dosya uzantılı dokümanları paylaşmakla sınırlıydı.

Ancak şu anda beta kullanıcılarına her türden dosyayı paylaşma özelliği sunulmuş durumda.