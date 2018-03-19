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Windows 10'a dev güncelleme geliyor: Yeni ne var?

Microsoft'un ilerleyen günlerde yayınlayacağı dev Windows 10 güncellemesi bir dizi yeniliği de beraberinde getiriyor. Peki yeni güncelleme ne zaman yayınlanacak? Yeni neler var?

19/03/2018

Windows 10'a dev güncelleme geliyor: Yeni ne var?
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Windows 10'un bir sonraki büyük güncellemesi hakkında bildiklerimiz her geçen gün artıyor. Daha önce Spring Creators Update isminin kesinleştiğini sizlerle paylaşmıştık, şimdiyse yeni sürümün yayınlanma tarihi ortaya çıktı.

Microsoft tarafından 13 Mart'ta güncellenen bir geliştirici blogunda şirket yeni güncellemenin Nisan 2018'de geleceğini yazdı. Yani önümüzdeki ay Windows 10 Spring Creators Update yayınlanmaya başlayacak. Bu sürüm, daha önceki güncellemeisimleri olan 'Fall Creators Update' ve 'Creators Update'in izinden gidiyor.
 

Yeni Windows sürümünü yapay zeka, oyun modu, HDR video ve güvenliğe odaklanacak. Daha bir çok farklı özelliğe sahip olacağı söylenen sürümü bire bir denemek için artık çok da fazla beklemenize gerek yok.

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TAGS: Windows 10
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