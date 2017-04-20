Xiaomi Mi 6 satışa çıkıyor! İşte tüm özellikleri

Uzun süredir hakkında sıkça konuşulan Xiaomi'ni yeni amiral gemisi telefonu Mi 6 sonunda tanıtıldı. İşte Xiaomi Mi 6'nın tasarımı ve teknik detayları...

Son derece sade bir tasarıma sahip olan telefon, 4 tarafı camla kaplı bir şekilde geliyor. SIM slotları bile suya karşı dayanıklı bir yapıda olan telefonun parmak izi okuma sensörü camın altına, home butonuna konumlandırılmış. Full HD çözünürlükte 5.15 inçlik ekrana sahip olan Xiaomi Mi 6, 428 ppi piksel sıklığına sahip. 600 nit parlaklık seviyesi gün ışığında telefon ekranın halen çok berrak bir şekilde görünmesini sağlıyor. 4x düşük parlaklık seviyesi ile ise karanlıkta da gözlerinizi yormadan cihazı kullanabiliyorsunuz.



Xiaomi Mi 6'nın diğer teknik özellikleri arasında Snapdragon 835 işlemci, Adreno 540 grafik işlemcisi, 6 GB RAM, 12 MP çift arka ve 8 MP ön kamera (Çift ton LED flaşlı arka kamera 2K'da 30 fps video çekebiliyor), Type-C, 2x2 Dual Wi-Fi, çift SIM kart desteği, 3350 mAh batarya bulunuyor.



Farklı renk seçenekleriyle gelecek Xiami Mi 6'nın 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasiteli modeli 363 dolar, 6 GB RAM ve 128 GB kapasiteli versiyonu ise 421 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Seramik kaplama olan modelin fiyatı ise 435 dolar.