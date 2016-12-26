Yağışlar Güzelyurt ve Lefke’de de etkili oldu.

Özellikle gece yarısından itibaren artan yağışlar, öğle saatlerine kadar aralıksız devam etti.

Yağışlar nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluşurken, herhangi bir su baskını yaşanmadı.

Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç’ten elde edilen bilgiye göre, Güzelyurt İlçesi’nde yağışlardan kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Direnç, bölgedeki belediyeler, Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri ile ilgili diğer birimlerin olası bir sıkıntıya anında müdahale etmek için hazır durumda olduğunu da belirtti.

Öte yandan, üreticilerin dört gözle beklediği, ülkemizin en büyük göleti olan Gemikonağı Göleti’ne henüz su düşmedi.