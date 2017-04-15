Yağışlı hava devam edecek

15 – 21 Nisan tarihleri arasında KKTC, ilk günlerde üst atmosferdeki serin ve nemli, dönemin ikinci yarısında ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, yarın parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi günü parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu, Salı günü parçalı çok bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 21-24 ºC dolaylarında seyredecek.