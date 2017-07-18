Yağmur İstanbul'u vurdu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su baskınları oluşurken, trafikte de kilitlenmeler yaşanıyor. Sağanağın, öğlen saatlerinde etkisini artırıp, akşama kadar fırtına şeklinde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul genelinde etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik yoğunluğuna neden olan sağanak, yol üzerindeki bazı ağaç ve direkleri de devirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından da kentin serin ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu belirtilerek, fırtına şeklindeki yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Sağanak nedeniyle toplu ulaşımda da olumsuzluklar yaşandı.

Yağmurdan en çok etkilenen yerlerin başında gelen Üsküdar'da da bir vatandaş sel sularını geçmek için yüzmek zorunda kaldı.

Şehirde birçok kavşak ve viyadük sular altında kalırken, aşırı yağış nedeniyle trafikte seyretmeye çalışan bazı metrobüslerin içine su doldu, kimi metro, metrobüs, duraklarını su bastı.

AVRASYA TÜNELİ KAPATILDI

Aşırı yağışın ardından Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa Yönü olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Yağışın öğlen saatlerine doğru kent genelinde etkisini artırması ve akşam saatlerine kadar fırtına eşliğinde devam etmesi ve metrekareye 30 ila 65 kilogram yağışın düşmesinin beklendiği bildirildi.