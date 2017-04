Yağmur Özyalçın: Girne’de imar planı olmaması büyük sorun

Özyalçın Construction Ltd. Direktörlerinden Yağmur Özyalçın ülkede faaliyet gösteren en genç müteahhitlerden biri olarak Girne’deki yapılaşmanın alt yapı yatırımları ile desteklenmesinin şart olduğunu söyledi. Girne Belediyesi’nin atacağı adımlarla mevcut yapılaşmaya alt yapı çözümleri üreteceğine inandıklarını ifade eden Yağmur Özyalçın HK Ajans’ın sorularını yanıtladı. Kıbrıs’ın sınırlı toprağa sahip bir ada olması nedeni ile planlı bir şekilde büyümeyi tercih etmesi gerektiğini belirten Yağmur Özyalçın, Girne’de imar planı olmamasının büyük bir eksiklik ve sorun olduğunun altını çizdi. Yağmur Özyalçın ile Girne’deki ofisinde konuştuk. İşte Özyalçın’a sorulan sorular ve yanıtları:

HK Ajans

Soru: En genç müteahhitlerden birisiniz. İnşaat sektörünün durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yağmur Özyalçın: Biz sadece Girne’de inşaat yapan bir firmayız. Sektörün durumunu değerlendirirken ben sadece faaliyet göstermekte olduğumuz Girne ile ilgili konuşmak istiyorum. Diğer bölgelerde bir faaliyetimiz olmadığı için yorum yapmayı tercih etmiyorum. Girne’de sektör bir hayli hareketli ve karmaşık. Yurtdışından gelen konut sahibi olma talebi arttığı halde piyasada talepten çok satılık konut var ve tabii özellikle bazı yeni müteahhit ve/veya yatırımcı firmaların arazilere ederinden fazla teklif sunması satıcının aklını karıştırıp beklentilerini yükselttiği gibi, iç piyasadaki dengeleri de bozuyor.

Soru: Bu durum peki zaman içerisinde iyiye doğru mu evrilecek yoksa kötüye doğru mu?

Yağmur Özyalçın: Mevcutta bozulmuş olan ürün kalitesini ve çevreye verilen zararları denetimlerle ve tüm müteahhitler el birliği ile, kontrol altına alıp belirli bir standarta çekip orda tutmayı başarabilirsek Girne’yi çok güzel günlerin beklediğine ve sektördeki gidişatın iyiye yöneleceğine bunun da dolaylı olarak ülke ekonomisine poziitf bir katkı koyacagına inanıyorum.

Soru: Neden?

Yağmur Özyalçın: Son zamanlarda özellikle Türkiye başta olmak üzere yurt dışından yatırımlar çok artmaya başladı. Gelen yatırımcıların özellikle şehir içini tercih ediyor olmaları bizim avantajımıza oluyor. İşçilik ve malzeme fiyatlarının arsa fiyatları ile orantılı bir şekilde artışa geçmesi ile birlikte, ürün fiyatları da haliyle yükseldi ama artan talebe gore; iki yükseliş beraber bir çıkış yakaladı.

İmar Planı olmaması büyük eksiklik

Soru: Yaşanan hızlı yapılaşmayla birlikte alt yapıda bir sıkıntı yaşanıyor mu? Girne şehri bu yatırımlara yanıt verebilecek mi?

Yağmur Özyalçın: Alt yapı konusunda çok ciddi sıkıntılar var ve biz bu konuda merkezi hükümetin yardımlarını bekliyoruz. Belediye bazı alt yapı yatırımları yapıyor, bunu da takdir ediyoruz ama ciddi anlamda bir alt yapı eksikliği olduğunu söylemek yanlış olmaz. Girne’de talep yoğunluğu fazla olunca son bir iki yılda fazla bir gelişme, yatırım oldu. Bir iki yıl öncesine kadar böyle bir ihtiyaç yoktu. Bu nedenle de alt yapı anlamında hazırlıksız yakalanıldığını söyleyebiliriz. Son dönemde yatırımlar arttı. Kat sayısının artması ile birlikte yapılan projeler hala devam ediyor. Bunların bitmesi bir iki yılı alacak. Emirnameden önce izni alıp başlayan ve başlamayı bekleyen çok katlı projelerin bitmesi ile birlikte önlem alınmassa Girne’de alt yapı anlamında daha ciddi sorunlar yaşayacağız.

Soru: Peki ne yapılması lazım. Bu alt yapı sorunları nasıl aşılabilir?

Yağmur Özyalçın: Belediye bu sorunların aşılabilmesi için çalışmalar başlattı. Gelinen aşamada yapılan bu çalışmalar nedeniyle özellikle yollar kazılıyor, trafik tıkanıyor. Bundan da vatandaş rahatsız olabiliyor ama biz Girne Belediyesi’nin sorunların aşılabilmesi için gerekli çalışmaları yapacağına inanıyoruz.Fakat tabii ki bu belediyenin tek başına aşabileceği bir sorun olarak durmuyor, hükümetin de özellikle çevre yolu projelerini başlatıp bir an once bitirmesi gerekiyor.

Soru: Siz sektörün içerine aktif olarak gireli ne kadar oldu?

Yağmur Özyalçın: Üç buçuk yıl oluyor. Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra adaya geldim. Üniversitede mimarlık ve emlak gelişimi okudum.

Soru: Genç yaşta mezuniyet sonrasında sektöre girerken zorlandınız mı?

Yağmur Özyalçın: Çok fazla zorlanmadım. Babam uzun yıllar bu sektörün içerisindeydi. Biz de hep onun yanında onu izleyerek, gözleyerek büyüdük. Onun yokluğunda sektöre adım atarken en fazla zorlandığım konu bir yandan yeni bir şeyler öğrenirken, diğer yandan şirketlerimizin yatırımlarının devamını sağlamak oldu. Ben yurt dışında mimarlık ve emlak üzerine eğitim aldım. Geldikten sonra burada yaşananların, sektörün durumunun yurt dışında öğrendiklerim ile ayni olmadığını gördüm. Her şey çok farklı idi ve öğrenecek çok şey vardı. Hala da var ve hep var olacak. Ama ben zorluklardan yılmayan bir karaktere sahibim her ne kadar öğrenmek biraz beni zorladıysa da üstesinden gelebildim. Bizim sektörde oturmuş firmalar var. Bizim firmamız da her ne kadar eski ve köklü bir firma olsa da biz özellikle kurumsallaşma anlamında yeni bir düzen oturtmaya çalıştık. Bu tabii ki ilk başta bizi biraz zorladı ama başardık. Şimdi her şeyin yerli yerine oturmaya başladığını söyleyebilirim. Yine de her yeni günde kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Soru: Önünüzde ne gibi hedefler koydunuz?

Yağmur Özyalçın: Firma olarak yıllık üretim metrekaremizi artırma hedefi koyduk. Bu yıl sekiz bin metre kare gibi bir üretim yapmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl bunu yüzde otuz artırmayı düşünüyoruz. Girne dışında henüz diğer şehirlerde yatırımımız yok. Önümüzdeki dönemde Girne’nin biraz dışına çıkmayı düşünüyoruz. Çünkü artık Girne’de inşaat işi arsa fiyatları açısından çok kısıtlandı. Zaten geridönüşü karlı olan yatırımlar yapabilmek için uygun arazi de kalmamaya başladı. Bu nedenle artık Girne’de yatırım ekonomik olarak uygulanabilir olmaktan çıktı o yüzden Girne dışına çıkıp ağırlıklı olarak villa tipi projelere yönelmeyi değerlendirmeye başladık.

Ben babama aşıktım

Soru: Yağmur Özyalçın üniversitede öğrenci iken bugünleri öngörüp, önüne hedefler koyup, bugünlere ilişkin planlar yapmış mıydı?

Yağmur Özyalçın: Döneceğimi her zaman bilsem ve tahsilimi tamamlayıp adaya gelmeyi istesemde bu kadar erken iş hayatının içinde olabileceğimi öngörememiştim.

Babamı erken kaybettiğimiz için, adaya döner dönmez büyük bir sorumluluğu sırtlanarak çalışmaya başladık.

Soru: Babanız Oğuz Özyalçın çok başarılı bir iş insanı idi. Erken ölümü herkesi çok üzdü. Babanızın erken kaybı ile birlikte geride onun yarattığı bir kurumsal marka, bilinen, tanınan, güven duyulan bir şirket kaldı. Bu sizin sorumluluklarınıza daha başka neler kattı?

Yağmur Özyalçın: Küçük yaşlardan beri doğru yanlış ben hep babamı taklit eder oldum, ona öylesine bağlıydım ki o ne yaparsa bende yapmak isterdim. Onu Kaybettikten sonra da bu hevesim geçmedi ve değişmedi. Kızkardeşim ve ben, Onun gibi çok başarılı olmak için zaman kavramı olmadan öğrenmeyi, şirketimizi bıraktığı yerden geliştirerek ileriye taşımak ve tam da dilediği gibi dinamik, kurumsal ve profesyonel yönetilen bir aile şirketi yapabilmek için çok çalışmayı öğrendik. Ama hiç bir zaman bu bizi korkutmadı, geriletmedi. Hep inandım ve hala başarabileceğimize inanıyorum.

Soru: Şirketin daha da kurumsallaşması açısından neler yapıyorsunuz?

Yağmur Özyalçın: Kız kardeşim Yaprak ile ülkeye döndükten sonra özellikle bir buçuk yılımızı daha da kurumsal bir yapı oluşturmak için harcadık. Bir şirket anayasası yazdık ve bunu şirket tüzüğümüze yerleştirip, bir yönetim kurulu oluşturduk. Dıştan profesyonel destek alarak yönetim kurulu ile idare edilen bir şirket mekanizması meydana getirdik. Daha önce babam tek başına olduğu için daha bireysel bir yönetim yapısı vardı. Şimdi iki kardeş olarak biz varız ve bütün kararlar yönetim kurulunun onayından geçmek zorunda.

Daha katılımcı bir yapı doğal olarak ortaya çıkmış durumda. Bu da daha farklı ve yeni fikirleri beraberinde getiriyor. Kız kardeşim Yaprak ile farklı karakteristik özelliklerde olmamız, bize hem anlaşmada hem iş hayatında avantaj yaratıyor. Benim eksikliklerimi o, onun eksikliklerini ben tamamlıyorum.

Soru: Girne’nin bir beton yığınına çevrildiğine dair son dönemde eleştiriler arttı. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

Yağmur Özyalçın: Girne’deki en büyük sorun ciddi anlamda kalıcı ve gerçekci bir imar planının olmamasıdır. Gelinen aşamada Girne’de böyle bir imar planı olmaması nedeni ile çok çarpık bir yapılaşmanın ortaya çıktığını herkes görebiliyor. Ben de bunu kabul ediyorum. İmar planı ile çözülecek şeyler olmakla birlikte şunu da unutmamalıyız ki biz bir ada ülkesi olduğumuz için toprağımız kısıtlıdır ve yatay değil, dikey büyümeye de mecburuz. Ada ülkesi iseniz ve gelişmek istiyorsanız dikey büyümeden kaçınamazsınız. Buna mecbursunuz. İmar planları ile dikey büyümeyi doğru planlamak ve bunu yaparken de çevreyi koruyarak yapmak şart.

Soru: Sektörün ekonomiye katkısını nasıl değerlendiriyorusunuz? Olması gerektiği gibi mi?

Yağmur Özyalçın: Olması gerektiği düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Bunun sebebi, şu anda sektörde çok fazla yabancı müteahhit var. Ve yabancı müteahhitler kullandıkları malzemelerin tümünü yurt dışından ithal ediyorlar. Bazı yerli müteahhitler de son zamanlarda buna başladı. Ben müteahhitler olarak Kıbrıs’taki yerli firmaları yeteri kadar desteklediğimizi düşünmüyorum. Türkiye fiyatları uygun olduğu için oradan temin daha cazip oluyor. Böyle olunca da buradaki firmalara destek olunamıyor. Biz firma olarak tüm malzeme ve hizmetleri ülkemizden temin etmeye çalışıyoruz.

Daha iyi yarınlar için bir birimize destek olalım

Soru: Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yağmur Özyalçın: Ülke ekonomisinin planlı ve sürdürülebilir bir yapıda olması hepimizin yani tüm yatırımcıların yararınadır. Ben ülke ekonomisinin zig zaglı olduğunu düşünüyorum. Özellikle iç piyasada bir birimize daha çok destek verirsek daha güzel günlerin bizi beklediği inancını taşıyorum.

Soru: Şirket sahibi olarak idealinizde nasıl bir proje yapmak var? Birgün gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı?

Yağmur Özyalçın: Perla mimari olarak Girne’deki yapılardan çok farklı ama rahatsız edici bir görüntüsü olmayan, aksine yumuşak hatları ve zerafeti ile göz kamastıran bir proje. Çok katlı ama estetik ve Girne’ye iz bırakmasını istediğimiz çevreyi rahatsız etmeyen bir proje olacak.

Bellapais Köşkleri de çok sevdiğim, farklı ve özel bir projemiz.

Bellapais Köşkleri ile bölgenin dokusunu bozmadan çok kullanışlı, ferah, ultra lüks bir konut projesindan öte bir mahalle konsepti yapmayı hedefledik.

Bu projeleri zamanında ve projelerine uygun teslim etmek şu an için en önemli önceliğim.

Soru: İş dışında kendinize zaman ayırabiliyor musunuz?

Yağmur Özyalçın: Verimli ve kaliteli çalışabilmek için zinde ve güncel kalmanın en önemli iki faktör olduğuna inanırım. Zinde kalabilmek için hergün ve çoğunlukla sabahları en az 45 dakika spor yapmaya özen gösteririm, güncel kalabilmek için de ne yazık ki kitap okumaya çok vakit ayıramasamda hergün gazete okur ve internette güncel konuları devamlı takip ederim.

Hem yaşıma hem pozisyonuma göre farklı sayılabilecek bir hobim var; pasta yapmak. Sadece günün yorgunlugunu atmak için bile pasta yapmaya bayılırım.

Benim için kendime zaman ayırmak kadar sevdiklerime zaman ayırmak da huzur verici ve keyiflidir bu yüzden sık sık ailem ve arkadaşlarımla aktiviteler yapıp onlarla beraber olurum.

Soru: Klasik otomobiller konusunda babanızın ilgisi toplum tarafından biliniyordu. Bu konuda ne yapıyorsunuz?

Yağmur Özyalçın: Bu konuda bizde babamın bilinen tutkusunu devam ettirebilmek için senede bir gün bile olsa sevdikleri ile onun anısına artık geleneksek hale gelen bir klasik otomobil rallisi düzenliyoruz. Geçen yıl hazine avı temasıyla ekim ayında yaptıgımız ani rallisi , bu sene yine ekim ayında farklı bir konsepte yapılacak.