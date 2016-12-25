Yağmurun ardından Girne

Dünkü yağışlardan en çok etkilenen bölgelerden bir olan Girne çarşısında bugün temizlik çalışması vardı.

Dükkanlarındaki suyu boşaltan ve mallarını kurtarmaya çalışan esnaf altyapı eksikliğinden şikayetçi oldu. 20 Temmuz Stadı da yağışlardan etkilendi. Stadın çevresindeki duvarın çökmesi sonucu iki araç ve bir jenaratör zarar gördü.

Şiddetli fırtınadan etkilenen bir bölge de Karaoğlanoğlu oldu. Karaoğlanoğlu’nda denizden gelen hortum ağaçların sökülmesine ve evlerin zarar görmesine neden oldu.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI YARIN BAŞLAYACAK

Ülke genelinde yağışlar etkili oldu. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar ile Karpaz bölgesini etkileyen yağışlarda en fazla zarar Girne’de yaşandı.

Girne çevresinde birçok yol trafiğe kapanırken, Edremit göleti taştı, bazı yerlerde toprak kayması oldu. Aşırı yağış Girne merkez ve Girne’ye bağlı 4 bölgede su baskınlarına neden oldu. Girne merkez, Karaoğlanoğlu, Ozanköy, Lapta, Karşıyaka ve Kozanköy’ün bir kısmında ise evlerin bodrum katları sular altında kaldı. Su baskını olan bölgelere ve kapanan yollara Belediye, Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri gönderildi. Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre itfaiye 50’ye yakın ev ve işyerine müdahele etti. Yollarda ise günboyu temizleme çalışması yürütüldü. Polis, tüm yolların açık olduğunu duyurdu. Girne Bölgesi’nde kurulan kriz masası da çalışmalarını sürdürüyor.

KAYNAK: BRTK

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen’den alınan bilgiye göre yağışların etkili olduğu bölgelerde zarar tesbit çalışmalarına yarın başlanacak. Girne İlçe Emniyet Kurulu’nun yarın saat 10.00’da Girne Kaymakamlığı’nda toplanması planlanıyor.



