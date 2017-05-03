Yakın Doğu seriyi ikiledi
03/05/2017
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi yarı final ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Beşiktaş’ı 77-76 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan zorlu maçta, galibiyete uzanan Yakın Doğu Üniversitesi rakibi karşısında 23-17 asist üstünlüğü elde etti.
Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride 27 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, CourtneyVandersloot 12 sayı, 3 ribaunt, 12 asist, Elin Eldebrink 10 sayı, 2 asist, QuanitraHollingsworth 8 sayı, 6 ribaunt, Yelena Leuchanka 9 sayı, 9 ribaunt, 1 asist, Bahar Çağlar 6 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, Olcay Çakır 5 ribaunt, 2 ribaunt, 1 asist kaydetti.
YDÜ serinin üçüncü maçında deplasmanda
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, yarın saat 18:00’de Akatlar Arena’da oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi serideki ilk maçı 76-62 kazanarak 1-0 öne geçmişti.