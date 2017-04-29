Yakın Doğu’dan izin yok: 78-82

Basketbol Büyük Erkekler Ligi final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor’u yenerek seride durumu 2-2 yaptı

KAMBALA DİSKALİFİYE:

Maçın son bölümü stresli anlara sahne oldu. Oyunun bitmesine 48 saniye kalan YDÜ’lü Kambala rakip seyirciye yaptığı hareket sonucu diskalifiye edilirken, aynı takımdan Mandic de aynı hareketi yapmasına rağmen hakemler bu pozisyonu görmezden geldi

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sıradr *, Salih Işık *

Koopspor: Kercem *** (16), Miroslav ** (11), Doğukan ** (9), Burhan *, Andım * (4), Johnson *** (14), Cliff ** (11), Tayfun *** (13)

YDÜ: Mandic *** (17), Kambala *** (19), Halil ** (4), İhsan ** (5), Kemal *** (7), Sercem **, Arda ** (6), Vedat *, Derek Williams *** (24)

1.periyot: 18-17

İlk yarı: 37-43

3.periyot: 52-56

Diskalifiye: Kaspars Kambala (YDÜ)

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor’u deplasmanda 82-78 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve büyük bir kalabalığın izlediği maça iyi başlayan taraf Yakın Doğu oldu ve maçın başlarında 8-0 öne geçti. Koopspor toparlandı ve 5. dakikada durumu 8-8 yaptı. Bu çekişme ilk periyot sonuna kadar devam etti ve bu bölüm 18-17 Koop lehine tamamlandı.

İkinci periyota da iyi başlayan Koop, Cliff ile 14. dakikayı 26-24 önde geçmesine rağmen Yakın Doğu kontrolü ele alarak farkı açtı ve ilk yarıyı 43-37 önde bitirdi.

İkinci yarıya etkili giren Yakın Doğu farkı açmaya başladı ve 25. dakikada durumu 54-43 önde geçti. Koopspor oyunun sonlarında farkı kapatmak için uğraştı ve üçüncü periyot 56-52 tamamlandı.

Son periyotta ise büyük bir mücadele vardı. Koopspor 38. dakikada Tayfun’un üç sayısı ile farkı bir sayıya indirdi ve bu bölüm 74-73 YDÜ üstünlüğüyle tamamlandı. Son bölümde ise nefesler tutuldu. Maçın bitmesine 48 saniye kala Kambala diskalifiye edilirken, Yakın Doğu son anları iyi oynadı ve maçı 82-78 kazanarak seriyi 2-2 yaptı.

Finalin beşinci ve son maçı 3 Mayıs Çarşamba akşamı NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak ve kazanan şampiyon olacak.