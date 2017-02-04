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Yakın Doğu’yu tutmak zor: 76-71

04/02/2017

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Yakın Doğu’yu tutmak zor: 76-71
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Büyük Erkekler Ligi’nde lider Yakın Doğu Üniversitesi ligde tek yenilgiyi aldığı Koopspor’u 76-71 mağlup etti
ÜÇ YABANCIDAN 50 SAYI
Yakın Doğu Üniversitesi güçlü rakibi Koopspor’u 76-71 yenerken Mandic 10, Kambala 20 ve Williams da 20 sayı atarak takımlarına 50 sayı kazandırmaları maçın kilidi oldu
 
Yer: NEU RA 25 Spor Salonu
Hakemler: Nusret Sırdar ***Ulviye Beşe
YDÜ: Mandic *** (10), Kambala *** (20), Halil ** (3), İhsan *** (9), Kemal ** (7), Sercem **, Arda ** (5), Vedat ** (2), Derek Williams ** (20)
Koopspor: Doğukan *** (15), Andım ** (2), Kercem *** (18), Miroslav ** (11), Osman *, Johnson *** (16), Clief ** (9), Tayfun **
1.periyot: 20-15
İlk yarı: 41-36
3.periyot: 56-53
Tonguç KOTAK
Büyük Erkekler Ligi’nde lider Yakın Doğu Üniversitesi ligde tek yenilgiyi aldığı Koopspor’u 76-71 mağlup etti.
Baştan sona çekişme içinde geçen maçta karşılıklı basketler izlendi ve devre 41-33 Yakın Doğu lehine sona erdi.
İkinci yarıda toparlanan Koopspor, Johnson ve Doğukan’ın etkili oyunu ile rakibini yakalasa da Yakın Doğu 3.periyotu 56-53 önde geçti.
Son periyotta ise karşılıkı basketler vardı. Maçın 33. dakikasında Koopspor, Miroslav’ın 3 sayılık basketi ile durumu 58-58 yaptı. Oyunun 34. dakikasında ise Koop maçta 62-60 öne geçti. Son bölümde Kambala Derek Williams ile etkili olan Yakın Doğu maçı 76-71 kazanmayı başardı.
Yakın Doğu’da Mandic 10, Kambala 20 ve Williams da 20 sayı atarak takımlarına 50 sayı kazandırmaları maçın kilidi oldu.
 
Büyük Erkekler Ligi
Takımlar             O            G            M            AS          YS          AV          P
1.YDÜ                   12           11           1             960         778         182         23
  1. LAÜ 11 6             5             888         854         34           17
3.Mapfree            10           6             4             817         783         34           16
4.Koop                  11           5             7             927         883         44           16
  1. GÜ 11 5             6             882         843         39           16
6.MGA                 10           4             6             729         761       -32           14
7.GAÜ                   11           1             10           676         952      -276          12


TAGS: Yakın Doğu, basketbol
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