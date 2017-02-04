Yakın Doğu’yu tutmak zor: 76-71

Büyük Erkekler Ligi’nde lider Yakın Doğu Üniversitesi ligde tek yenilgiyi aldığı Koopspor’u 76-71 mağlup etti

ÜÇ YABANCIDAN 50 SAYI

Yakın Doğu Üniversitesi güçlü rakibi Koopspor’u 76-71 yenerken Mandic 10, Kambala 20 ve Williams da 20 sayı atarak takımlarına 50 sayı kazandırmaları maçın kilidi oldu

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar ***Ulviye Beşe

YDÜ: Mandic *** (10), Kambala *** (20), Halil ** (3), İhsan *** (9), Kemal ** (7), Sercem **, Arda ** (5), Vedat ** (2), Derek Williams ** (20)

Koopspor: Doğukan *** (15), Andım ** (2), Kercem *** (18), Miroslav ** (11), Osman *, Johnson *** (16), Clief ** (9), Tayfun **

1.periyot: 20-15

İlk yarı: 41-36

3.periyot: 56-53

Tonguç KOTAK

Büyük Erkekler Ligi’nde lider Yakın Doğu Üniversitesi ligde tek yenilgiyi aldığı Koopspor’u 76-71 mağlup etti.

Baştan sona çekişme içinde geçen maçta karşılıklı basketler izlendi ve devre 41-33 Yakın Doğu lehine sona erdi.

İkinci yarıda toparlanan Koopspor, Johnson ve Doğukan’ın etkili oyunu ile rakibini yakalasa da Yakın Doğu 3.periyotu 56-53 önde geçti.

Son periyotta ise karşılıkı basketler vardı. Maçın 33. dakikasında Koopspor, Miroslav’ın 3 sayılık basketi ile durumu 58-58 yaptı. Oyunun 34. dakikasında ise Koop maçta 62-60 öne geçti. Son bölümde Kambala Derek Williams ile etkili olan Yakın Doğu maçı 76-71 kazanmayı başardı.

Yakın Doğu’da Mandic 10, Kambala 20 ve Williams da 20 sayı atarak takımlarına 50 sayı kazandırmaları maçın kilidi oldu.

Büyük Erkekler Ligi

Takımlar O G M AS YS AV P

1.YDÜ 12 11 1 960 778 182 23

LAÜ 11 6 5 888 854 34 17

3.Mapfree 10 6 4 817 783 34 16

4.Koop 11 5 7 927 883 44 16

GÜ 11 5 6 882 843 39 16

6.MGA 10 4 6 729 761 -32 14

7.GAÜ 11 1 10 676 952 -276 12