Yaklaşık 40 Türk subayı Almanya’dan sığınma istedi

Alman medyası NATO üslerinde görev yapan yaklaşık 40 Türk askeri personelinin Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğunu iddia etti.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, NATO üslerinde görev yapan yaklaşık 40 Türk askeri personeli Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Haftalık Spiegel dergisi ve ARD televizyonunda yayınlanan Report Mainz adlı programlarda yer alan haberde, bu kişilerin çoğunun yüksek rütbeli subaylar olduğu belirtildi. Spiegel'in haberinde, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) ve Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bu askerlerin başvurularına ilişkin normal prosedürü uyguladığı belirtildi.

Deutshce Welle Türkçe'nin haberine göre Alman Anayasası'nın sığınma hakkını düzenleyen 16a maddesine göre, siyasi nedenlerle kovuşturulanların Almanya'ya iltica etme hakkı bulunuyor. Spiegel'e açıklama yapan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Stephan Mayer "Hiç kuşkusuz, bu askerleri Türkiye'ye geri gönderemeyiz” dedi. Mayer, bu askerlerin Türkiye'de "derhal cezaevine konacağını” da sözlerine ekledi.

Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ise "sığınma başvurusuna ilişkin süreç tamamen hukukidir, siyasi düşüncelerin etkisi olamaz ve olmayacaktır” açıklamasında bulundu

Spiegel ve Report Mainz'e konuşan iki Türk subay ise darbe girişiminde alakaları olmadığını savundu.

Kasım ayının başında medyada Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nün görev yapan çok sayıda Türk askeri personelinin iltica başvurusunda bulunduğu haberlerde yer almıştı. Ancak Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan askeri personelin sayısı netlik kazanmamıştı.

Başbakan Angela Merkel önümüzdeki Perşembe günü Türkiye'ye gidecek. Çoğu yüksek rütbeli Türk askeri personelinin Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunmasının ziyareti ne yönde etkileyeceği merak konusu.