Yalanlanan haber doğru çıktı

Paketlerin sunulmasının ardından dün yapılacak ilk Anastasiadis-Akıncı’nın konferans merkezindeki planlı toplantısı duyurulandan 45 dakika gecikmeli başlamıştı.

Dün özellikle Rum heyeti tarafından gizlenmesi için büyük çaba harcanan, hatta yapıldığı yalanlanan o toplantının detayları yavaş yavaş su yüzüne çıkıyor.

Rötarın BM’nin, sunduğu paketin çerçeve dışında kalındığı belirlenen Rum liderle özel bir görüşme yapmayı gerekli görmesinin neden olduğu öğrenildi.

Rum Sözcü Hristodulidis, dün BM’nin taraflardan birinin paketinin Genel Sekreter’in çerçevesinin dışında kaldığı için uyarıldığı yönündeki uluslararası haber ajansı Bloomberg’in haberini yalanlamıştı.

BM’nin Rum tarafına ilk ikazını BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin talebiyle gerçekleştirilen 40 dakikalık Anastasiadis – Eide görüşmesinde yaptığı belirtildi.