HABER KIBRIS

Yalnızlıktan sıkılanlar için 'hologram eş' geliyor

22/12/2016

Yalnızlıktan sıkılanlar için 'hologram eş' geliyor
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Teknoloji'nin Asya kıtasındaki beşiği olarak da adlandırılan Japonya'da yalnızlığın çaresi de bulundu.

'Vinclu Inc' isimli Japon şirketin geliştirdiği Gatebox Communication Robot adlı bu cihaz kullanıcıların yalnızlıklarına son verebilir.

Zira bu cihaz sayesinde kullanıcılar holografik bir eşe sahip olabilecek.

Cihaz içerisindeki ekran sayesinde tıpkı bilimkurgu filmlerinde olduğu gibi 3D (3 boyutlu) bir holografik görüntüyü yansıtabiliyor.

Holografik eşe verilen isim Azuma. Azuma aslında tam anlamıyla bir dijital asistan.

Anime karakterlerine benzetilen Azuma'nın sahibi olmak için ödemeniz ücret ise 2 bin 500 dolar yani yaklaşık 8 bin 800 TL.







 



TAGS: hologram eş, teknoloji, haber, kıbrıs
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