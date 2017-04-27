Yalova finale uçtu: 0-1

Mesarya’da yoktan var ettiği Asya Atlı Spor Kulübü ile dikkatleri üzerine çeken Asya Alper, bu alandaki girişimciliği ile de örnek oluyor. Asya Alper, babasından kendisine aşılanan at sevgisini, spora ve tutkuya dönüştürmeyi başararak, bu alanda örnek bir isim oldu. Vaktinin neredeyse tamamını kendi ismini taşıyan Asya Atlı Spor Kulübü’nde geçiren Asya Alper, geçtiğimiz günlerde, usta fotoğrafçı Kerim Belet’in objektifinin karşısına geçti. Asya Alper, canı kadar sevdiği atlarıyla poz verirken, ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Alper, bu görüntüleri de sosyal medyadaki takipçileri ile paylaştı.

Koopbank Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında 3-3 berabere kalan Küçük Kaymaklı ile Yalova arasındaki yarı final rövanş maçında Ruso’da tek golle galip gelen Yalova adını finale yazdırdı.

4.dakikada Uğur’un soldan ortasında Remzi altı pas üzerinde topu stat dışına gönderdi.

dakikada Çağrı’nın pasında Uğur vurdu, savunma topu çizgi önünden kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 sona erdi.

55.dakikada Cemal’in şutunda top kaleci Ali’den dönerken Serhan topu rakip takım futbolcularından önce kornere attı ve mutlak golü önledi.

dakikada Abia’nin şutunda kaleci Ali topu ayakları ile sona anda çıkardı.

75.dakikada Buğra savunmadan sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı, yerden vuruşunda takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

90+5.dakikada Cemal müsait durumda vurdu kaleci Ali gole izin vermedi.

Karşılaşma Yalova’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona ererken bu sonucun ardından Yalova finale yükselmiş oldu.

Maç sonrası Yalova futbolcuları ve yönetimi, taraftarlarla birlikte saha içersinde büyük sevinç yaşadılar.

Fotoğraflar: Ahmet ÖZSOY-Mustafa EVİRGEN