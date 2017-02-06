Yalova, İskele’yi yıktı:3-1

K-Pet Süper Lig’de haftaya İskele Gençler Birliği’nin 3 puan gerisinde başlayan Yalova, rakibini mağlup ederek farkı kapattı ve avantajı ele geçirdi

3 GOLLE GELEN 3 PUAN:

Sezonun ikinci devresine lider karşısında aldığı mağlubiyetle başlayan Yalova, dün konuk ettiği güçlü rakibi İskele Gençler Birliği’ni 3-1 mağlup ederek sezonun ikinci devresindeki ilk galibiyetine imza atarken, puan durumunda da rakibi ile puanını eşitleyerek üzerine çıkmış oldu

Yer: Bostancı Fikri Karayel Stadı

Hakemler: Kerem Eran (*), Ali Karahasan (*), Özal Çağlayan (*)

Yalova: İrfan (***), Ali (***), Mahmut (***), Cemal (**) (Dk.61 Muammer (**)), Neval (**), Erdinç (***) (Dk.74 Çağlar (**)), Abia (***), Yusuf (**), Serkan (***), Aykut (**), David (***) (Dk.81 Mithat)

Birliği: Ali (*), Sinan (*), Mehmet Erol (*), Mehmet Aylanç (*) (Dk.76 Sertan (*)), Emir (*), Yusuf (*), Arif (*), Malik (*), Emeka (*) (Dk.76 Saddam Hüseyin (*)), Şenol (*), Halil (*) (Dk.54 İbrahim Köse (*))

Goller: Dk.10 Cemal, Dk.48 David, Dk.73 Abia (Yalova) Dk.90+1 İbrahim Köse (G.Birliği)

Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda Gençler Birliği’ni konuk eden Yalova rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Önemli dakikalar:

10.dakikada Ali’nin sağdan ortasında ceza alanında topa iyi yükselen Cemal kafa vuruşu ile skoru 1-0 yaptı.

dakikada Yusuf’un sert şutunda top kalecide kaldı.

dakikada David’in ceza sahasından şutunda top az farkla üsten auta gitti.

dakikada Emeka’nın attığı gol yardımcı hakemin de uyarsı ile ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

İlk devre 1-0 Yalova üstünlüğünde sona erdi.

48.dakikada Yusuf şutunda top yan direkten döndü. Topu iyi takip eden Yusuf’un ortasında ceza sahası içinde David kafa ile skoru 2-0 yapan golü attı.

73.dakikada topla ceza sahası dışında buluşan Abia düzgün bir vuruşla skoru 3-0’a taşıdı.

90+1.dakikada Gençler Birliği’nden Mehmet Erol’un şutunda top direkten döndü. Bu kez İbrahim Köse’nin şutunda top Serkan’ın müdahalesine rağmen filelerle buluşunca skor 3-1’e geldi.

Karşılaşma 3-1 Yalova galibiyeti ile sona erdi.

Fotoğraf: Gürsel KARAGÖZLÜ