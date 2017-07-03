Yangın Araçları Garajda Yatıyor

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı yaptığı açıklamada, yangın araçlarının garajlarda çürümeye bırakıldığını, bu araçları kullanabilecek personelin ise olmadığını iddia etti.

Açıklama şöyle:

Ülkemiz yangınlarla boğuşurken Yangın araçlarımız garajlarda çürümeye bırakılıyor.NEDENİ İSE BU ARAÇLARI KULLANACAK PERSONELİN OLMAMASI. Yıllar önce büyük gayretler sarfedilerek alınan MERCEDES A 5200 KENDİ KENDİNİ SOĞUTAN KAMERALI EKİP İSTEMEYEN bu aracımızı ise kullanacak bir personelin olmaması.Yıllardır yangınlarla boğuşan ülkemiz için alınan bu son model aracın kullanımı ile ilgili olarak MURAT TARIM isimli şahsın Orman Dairesinde çalıştığı ve bu aracı KKTC de kullanabilen tek kişi olduğunu biliyoruz. Murat Tarım çocuğu rahatsız olduğu için Türkiyeye gitti ve geldiğinde işten durduruldu.O dönemin Hükümeti izinli olmasına rağmen başka bir parti tarafından işe alındığı için işine son verildi.

50 BAR basınçlı su basabilen bu aracımızın özel yetiştirilmiş kişilerin kullanılabileceğini bilemeyen bu gözü kararmış kişiler ülkede çıkan yangınlara bu araçlarla müdahale edemiyorlar.Özellikle aracın girebileceği her türlü arazide bu aracımız kullanılabileceği ve anında müdahale etme yeteneğine sahiptir.Görneç ve Kalkanlıda çıkan ve ciğerlerimizin yandığını göre göre saatlerce hiçbir müdahalede bulunamayan Orman Dairesinin artık soruşturulması gerekir.

Orman yangınları hususunda Hükümetin her türlü önlemi alması gerekmektedir.Yıllardır ayni sorunları yaşıyoruz.Fakat hiçbir hükümet bu konuda adım dahi atmıyor.Bir Yangın Helikopterini almaktan aciz olan Hükümetler kendileri için bol keseden paraları harcamaktan hiç çekinmiyorlar.Bolca dağıtılan araziler ve üzerlerinden alınan komisyonluklar,Mercedesler ve ihaleler için Milyonlarca liralar Devletin ensesinden kazınılıyor.Bu kadar umursamaz bir Hükümet dönemi yaşıyoruz. Halkın Hükümete güveni kalmadığından Helikopter alınması hususunda Devlete yardımdan kaçıyorlar. Halk kendi ülkesine sahip çıkmaya çalışıyor ve bu konuda yardım edebiliriz demelerine rağmen siyasilere olan güvensizlik bu adımları attırmıyor.

Sn.Cumhurbaşkanı Akıncının İsviçreden Orman Dairesi Müdürünü arayarak Rum kesiminden yardım istemesini kabul etmemesi ve 3000 dönüm arazinin yanmasını göz göre göre seyreden Müdürün sorgulanması gerektiğine inanmaktayız. Bu felaket sonrası Hükümetin acil olarak bundan sonraki yangınlar için önlem almasını beklemekteyiz.

TÖZÜN TUNALI

BAŞKAN YARDIMCISI.