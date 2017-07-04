Yangın Helikopteri İçin Eylem

Altı sivil toplum örgütünün oluşturduğu Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, yangın helikopteri alınması talebiyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Hareket temsilcileri, Başbakanlık önünde pankart açıp basın açıklaması okudu.

Altın Patiler Derneği, Baraka Kültür Merkezi, DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi KAY, Sessiz Kullar Derneği ve Bağımsızlık Yolu tarafından oluşturulan Hareket’in eyleminde “Mercedes Değil Yangın Helikopteri”, “Orman Yangını Hayvan Katliamıdır”, “Can Kaybı Yok Söylemleri Yalan, Binlerce Hayvan Yangından Kaçamadı” yazılı pankartlar taşındı.

Bağımsızlık Yolu temsilcilerinden Hatice Azizoğlu tarafından okunan açıklamada, Kalkanlı bölgesinde hafta sonu çıkan yangında binlerce kuş, yılan ve birçok hayvan türünün yok olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yangın söndürme helikopteri olmadığı için binlerce canlının yangınlarda hayatını kaybettiği ifade edildi.