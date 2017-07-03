Yangın helikopteri talebiyle yarın eylem yapılacak

Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, yangın helikopteri alınması talebiyle yarın 14.00’te Başbakanlık önünde 10 dakikalık eylem ve basın açıklaması yapacak.

Konuyla ilgili Baraka’dan yapılan açıklamaya göre, Altın Patiler Derneği, Baraka Kültür Merkezi, DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü, DAÜ KAY, Sessiz Kullar Derneği ve Bağımsızlık Yolu’ndan oluşan Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, helikopter olmadığı için söndürülemeyen yangınlarda yüzlerce hayvanın yanarak can verdiği, yüzlercesinin de yuvasız kaldığı belirtilerek, “Mercedes değil yangın helikopteri diyorsan 10 dakikanı ayır, basın açıklamasına sen de katıl” şeklinde çağrı yapıldı.