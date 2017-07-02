Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı Piknik Alanı’nda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri zor anlar yaşıyor.

Kalkanlı'da ormanlık alanda meydana gelen yangın kontrol altına alınamıyor. Kalkanlı'da piknik alanının karşı tarafında meydana gelen ve saatlerdir söndürülemeyen yangın ile ilgili Kaymakamlık'tan yardım çağrısında bulunuldu.

Su tankerleri ve benzeri su imkanları olan vatandaşların, Kalkanlı'daki yangına müdahaleye yardımcı olmaları istendi.

Evrenselgazete'ye bilgi veren Kaymakam Tevfik Direnç, itfaiye, Orman Dairesi, sivil savunma, Güzelyurt Belediyesi, polis ve tüm imkanların seferber edildiğini fakat yangının henüz önünün alınamadığını belirterek, vatandaşlara yadım çağrısı yaptı.